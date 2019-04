CLB Hà Nội được xóa án phạt 'treo' sân Hàng Đẫy

Sáng 26.4, Ban Giải quyết khiếu nại VFF đã lấy ý kiến của từng thành viên của ban về đơn khiếu nại của CLB Hà Nội và ban tổ chức trận đấu sân Hàng Đẫy.

Trước đó vào ngày 24.4, Ban Kỷ luật VFF đã có quyết định với nội dụng như sau: “Phạt ban tổ chức trận đấu của CLB Hà Nội 70 triệu đồng và phải tổ chức trận đấu tiếp theo cho CLB bóng đá Hà Nội trên sân nhà không có khán giả do để xảy ra tình trạng khán giả đốt pháo sáng nhiều lần trong sân vận động, không đảm bảo an ninh, an toàn, gây hoang mang, ảnh hưởng đến sức khỏe người khác trong trận đấu giữa hai CLB bóng đá Hà Nội và Hải Phòng tại lượt trận thứ 6, ngày 21.4.2019 trên SVĐ Hàng Đẫy, Hà Nội”.

Chiểu theo quyết định này, sân Hàng Đẫy sẽ không có khán giả trận Hà Nội gặp TP.HCM ở vòng 7 V-League ngày 27.4.

Ngày 25.4, ông Nguyễn Quốc Hội – Chủ tịch CLB Hà Nội, trưởng ban tổ chức sân Hàng Đẫy đã ký đơn khiếu nại lên VFF trong đó có thừa nhận đã mắc thiếu sót trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn trận đấu nói trên.

Tuy nhiên, trong đơn cũng nói rõ: “Trận đấu giữa Hà Nội và TP. HCM vào ngày 27.4 là trận đấu hứa hẹn rất hấp dẫn, nhiều kịch tính, bởi đây là hai đội bóng đang có thành tích rất tốt, dẫn đầu V-League 2019. CLB Hà Nội sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia còn CLB TP. HCM đang đạt phong độ cao. Chính vì vậy, cổ động viên Hà Nội và cả nước đều mong chờ được trực tiếp theo dõi trận đấu, cầu thủ hai đội đang chuẩn bị tích cực để cống hiến những gì tinh túy nhất.

CLB Hà Nội và BTC trận đấu đề nghị Ban Giải quyết khiếu nại xem xét, đưa ra quyết định hợp tình hợp lý, đáp ứng được mong mỏi của các cổ động viên”.

Ngoài ra, Công ty cổ phần thể thao T&T cũng kiến nghị với Ban điều hành V-League 2019 thành lập ban hoặc bộ phận an ninh chuyên trách theo dõi và dự họp các trận đấu có nguy cơ bị đốt pháo sáng. Sau khi BTC trận đấu trình bày phương an bảo vệ an ninh, an toàn cho trận đấu mà nếu thấy chưa thỏa đáng hoặc chưa đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn, ban điều hành giải có thể ra quyết định trận đấu đó sẽ chỉ phục vụ khách mời, các nhà chuyên môn và cơ quan báo chí”.

Ban Giải quyết khiếu nại đã thảo luận tập thể và nghị quyết về việc giải quyết khiếu nại của Hà Nội. Qua nghiên cứu toàn bộ hồ sơ vụ việc, các thông tin và băng hình trận đấu, căn cứ khoản 2 Điều 68 Quy định về kỷ luật của VFF; hồ sơ xem xét giải quyết khiếu nại; thông tin do các bên cung cấp; ý kiến của tập thể Ban giải quyết khiếu nại và các tài liệu có liên quan, Trưởng Ban giải quyết nại quyết định, sân Hàng Đẫy sẽ không cấm khán giả trong trận đấu vào ngày 27.4 nữa. Nhưng vẫn giữ nguyên mức phạt tiền 70 triệu đồng.

