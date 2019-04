CLB Hà Nội khiếu nại lên VFF về án phạt 'treo' sân Hàng Đẫy

Lá đơn do ông Nguyễn Quốc Hội – Tổng giám đốc Công ty cổ phần thể thao T&T, trưởng ban tổ chức (BTC) trận đấu của CLB Hà Nội ký, có phần mở đầu là nhận thiếu sót về công tác tổ chức, còn một số việc chưa làm được để đảm bảo an ninh an toàn trận đấu giữa Hà Nội gặp Hải Phòng vào ngày 21.4 vừa qua.

BTC sân đã tiến hành kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm sâu sắc về những sự cố xảy ra, đặc biệt là tình trạng đốt pháo sáng. BTC cam kết sẽ không để sự việc tài xảy ra trong những trận đấu tiếp theo trên sân Hàng Đẫy.

tin liên quan 'Pháo sáng đã làm xấu hình ảnh bóng đá Hải Phòng' Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Hải Phòng Đan Đức Hiệp vừa có “tâm thư” gửi các cổ động viên Hải Phòng, với nội dung vừa…nhu vừa cương, nhằm kêu gọi khán giả đất Cảng có những hành vi cổ vũ văn minh, chuyên nghiệp.

Theo ông Nguyễn Quốc Hội, CLB Hà Nội và BTC trận đấu nhận thức rất sâu sắc và thông nhất quan điểm phải quyết liệt loại trừ ra khỏi đời sống bóng đá Việt Nam vấn nạn đốt pháo sáng vì không chỉ ảnh hưởng đến riêng CLB Hà Nội mà còn tạo ra những rắc rối lớn về hình ảnh, thương hiệu của giải vô địch quốc gia. Năm 2018, VFF đã từng bị Liên đoàn Bóng đá châu Á nhắc nhở và phạt tiền do để cổ động viên Việt Nam đốt pháo sáng tại ASIAD 18, gây tổn hại nghiêm trọng đến uy tín và hình ảnh bóng đá Việt Nam.

Chủ tịch CLB Hà Nội cũng nhấn mạnh: “Đối đầu với vấn nạn nguy hiểm của cả nền bóng đá như vậy, chỉ riêng nỗ lực của CLB Hà Nội hay BTC trận đấu là quá nhỏ bé, không đủ sức để đối phó với những khán giả mang tư tưởng quấy phá, cố tình phá hoại hình ảnh đẹp mà CLB Hà Nội nói riêng và bóng đá VN đang nỗ lực gây dựng”.

Trở lại với lá đơn gửi Ban Giải quyết khiếu nại, BTC sân Hàng Đẫy cho rằng: “Trận đấu giữa Hà Nội và TP. HCM vào ngày 27.4 là trận đấu hứa hẹn rất hấp dẫn, nhiều kịch tính, bởi đây là hai đội bóng đang có thành tích rất tốt, dẫn đầu V-League 2019. CLB Hà Nội sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia còn CLB TP. HCM đang đạt phong độ cao. Chính vì vậy, cổ động viên Hà Nội và cả nước đều mong chờ được trực tiếp theo dõi trận đấu, cầu thủ hai đội đang chuẩn bị tích cực để cống hiến những gì tinh túy nhất.

CLB Hà Nội và BTC trận đấu đề nghị Ban Giải quyết khiếu nại xem xét, đưa ra quyết định hợp tình hợp lý, đáp ứng được mong mỏi của các cổ động viên”.

Ngoài ra, Công ty cổ phần thể thao T&T cũng kiến nghị với Ban điều hành V-League 2019 thành lập ban hoặc bộ phận an ninh chuyên trách theo dõi và dự họp các trận đấu có nguy cơ bị đốt pháo sáng. Sau khi BTC trận đấu trình bày phương an bảo vệ an ninh, an toàn cho trận đấu mà nếu thấy chưa thỏa đáng hoặc chưa đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn, ban điều hành giải có thể ra quyết định trận đấu đó sẽ chỉ phục vụ khách mời, các nhà chuyên môn và cơ quan báo chí”.

Chia sẻ với báo Thanh Niên, HLV CLB Hà Nội – ông Chu Đình Nghiêm nói: “Tôi thừa nhận công tác tổ chức của sân không tốt nên dẫn đến pháo sáng làm hỗn loạn một khu vực của sân. Nhưng án phạt treo sân sẽ là thiếu công bằng. Trận Hà Nội gặp TP. HCM ở vòng 7 là trận đấu rất hay và sẽ còn hay hơn nữa nếu khán đài đông khán giả. Các cổ động viên chân chính sẽ bị thiệt thòi".

Tại sao sân Lạch Tray không còn pháo sáng? Một thành viên ban điều hành giải cho hay: “Nhiều năm trước, sân Lạch Tray hay xảy ra đốt pháo sáng nhưng gần đây, do ban tổ chức sân nhận được sự hỗ trợ tối đa của công an nên tình trạng này chấm dứt hoàn toàn ở sân nhà của HP. Công an TP. HP bố trí lực lượng rất đông, cộng với công an địa bàn (Q. Ngô Quyền), cảnh sát cơ động, cảnh sát hình sự, cảnh sát văn hóa...Có lẽ đây là sân duy nhất trên toàn quốc mà cảnh sát văn hóa mang theo camera, ngồi ở khán đài A, theo dõi khán đài B. Ai bị phát hiện đã đốt pháo sáng, sẽ bị đưa ra khỏi sân ngay lập tức, và “mời” về công an phường nộp phạt với số tiền ít nhất 3 triệu đồng. Nếu sân Hàng Đẫy và các sân khác cũng làm gắt như vậy, cũng sẽ ngăn chặn được pháo sáng”.

Trung Ninh