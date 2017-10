CLB Hùng Vương An Giang giải thể

(TNO) Hôm nay, UBND tỉnh An Giang đã quyết định giải thể đội bóng HV.An Giang sau một mùa giải thi đấu không thành công tại V-League và phải xuống chơi hạng Nhất.

Lãnh đạo CLB HV.An Giang sẽ chuyển sang công tác đào tạo bóng đá trẻ - Ảnh: Minh Tú

Mặc dù được đầu tư rất nhiều, nhưng HV.An Giang đã gây thất vọng khi không thể trụ hạng thành công V-League, họ đã phải xuống chơi Giải hạng Nhất 2015 sau khi bị XSKT.Cần Thơ đánh bại với tỷ số 3-0 ở trận đấu play-off diễn ra trên sân Gò Đậu (Bình Dương) ngày 16.8.

Sau thất bại này, CLB HV.An Giang đã rơi vào trạng thái khác và đi đến quyết định giải thể. Sáng 6.9, UBND tỉnh An Giang đã quyết định giải tán đội bóng sau cuộc họp cuộc hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) An Giang và nhà tài trợ đội bóng là công ty Hùng Vương An Giang.

Được biết, theo thỏa thuận trước đây kinh phí cho đội bóng ở mùa giải rồi là 40 tỉ đồng, tỉnh An Giang góp 15 tỉ, Sở VH-TT-DL An Giang vận động hơn 4 tỉ, phần còn lại do công ty Hùng Vương lo.

Thế nhưng đã hết mùa giải mà công ty chỉ rót vài tỉ đồng, phần lớn kinh phí cho đội bóng do tỉnh An Giang gánh nên hiện nay đội còn nợ lương, tiền chuyển nhượng cầu thủ. Hiện tại, công ty Hùng Vương An Giang còn nợ đội bóng 10 tỉ 800 triệu đồng. Việc thiếu tiền cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho đội bóng thi đấu xa sút dân đến xuống hạng.

Sau khi CLB HV.An Giang chính thứ giải thể, ông Hồ Việt Hiệp - phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết, bóng đá An Giang sẽ làm lại từ đầu, bắt đầu từ khâu đào tạo trẻ, đến khi họ thấy đủ năng lực về chuyên môn và tài chính thì mới sẽ quay trở lại giải đấu chuyên nghiệp.

Lĩnh Nam

