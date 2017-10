CLB Long An cách chức HLV trưởng, thay thế chủ tịch

Sau khi nhận đơn từ nhiệm của chủ tịch Võ Thành Nhiệm, sáng 21.2, hội đồng quản trị Công ty cổ phần phát triển bóng đá Long An đã họp để xem xét đơn xin từ nhiệm của ông Nhiệm và giải quyết những vấn đề liên quan sau vụ việc đáng tiếc xảy ra trên sân Thống Nhất.

Dù đã quyết phục nhưng hội đồng quản trị vẫn không thay đổi được quyết định của ông Võ Thành Nhiệm nên đã đi đến thống nhất: thay thế vai trò của ông Nhiệm là ông Nguyễn Môn. Ông Môn sẽ nắm giữ vai trò quyền chủ tịch CLB Long An cho đến hết lượt đi V-League 2017. Ông Nguyễn Môn đang là giám đốc Công ty cổ phần khu công nghiệp Đồng Tâm.

Tân lãnh đạo của CLB Long An cũng là thành viên hội đồng quản trị Công ty cổ phần phát triển bóng đá Long An và từng làm việc ở CLB Đồng Tâm Long An trước đây.

Trong khi đó, là những người trực tiếp điều hành nhưng đã không hoàn thành trách nhiệm khi để xảy ra sự việc nghiêm trọng, nên hội đồng quản trị Công ty cổ phần phát triển bóng đá Long An cũng đã quyết định cách chức HLV trưởng Ngô Quang Sang. Bên cạnh đó, lãnh đạo CLB Long An cũng cách chức đội trưởng của cầu thủ Huỳnh Quang Thanh.

Hiện tại vẫn chưa có thông tin, ai sẽ nắm HLV trưởng CLB Long An.



Hoàng Tín