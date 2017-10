CLB Ninh Bình bất ngờ giải thể

(TNO) Cuối giờ chiều hôm nay, 10.4, ông Hoàng Mạnh Trường, ông bầu của CLB V.Ninh Bình, đã bất ngờ tuyên bố giải thể đội bóng.

Trung vệ Phước Tứ (phải) bị cho nghỉ thi đấu do thái độ thi đấu thiếu tích cực - Ảnh: Minh Tú

Theo bầu Trường, trước mắt, đội bóng cố đô sẽ tạm dừng tham gia tất cả các giải đấu, bao gồm cả AFC Cup và V.League, các cầu thủ được ban lãnh đạo chỉ đạo dừng tập, một số cầu thủ đã thu dọn hành lý trở về nhà riêng.

Theo nhiều nguồn tin, lý do khiến bầu Trường ra quyết định bất ngờ này là do thành tích của đội bóng không tốt. Trước đó, đã từng xuất hiện thông tin thủ môn Mạnh Dũng và trung vệ Phước Tứ bị cho nghỉ thi đấu do thái độ thi đấu thiếu tích cực.

Cùng với việc thành tích không tốt trong thời gian vừa qua, thì việc các cầu thủ bị cho là thi đấu không hết mình tại chuyến làm khách trên đất Malaysia của CLB kelantan vừa qua có thể coi là giọt nước làm tràn ly.

Hiện tại, các cầu thủ có tên trong danh sách đăng ký thi đấu trận này đang bị "cách ly" để phục vụ điều tra, những cầu thủ còn lại đã rời khách sạn Vissai (nơi đóng quân của V.Ninh Bình) trở về gia đình.

Đỗ Hải

