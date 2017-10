CLB Ninh Bình và Thanh Hóa 'xích mích' vì Danh Ngọc

VFF tạm đình chỉ 9 cầu thủ Ninh Bình Ngày 20.5, Ban kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã ra các quyết định tạm đình chỉ tham gia các hoạt động bóng đá do VFF tổ chức đối với 9 cầu thủ của CLB V.Ninh Bình do bị khởi tố bị can về tội danh đánh bạc. 9 cầu thủ này gồm: Chu Ngọc Anh, Trần Mạnh Dũng, Lê Quang Hùng, Nguyễn Xuân Phú, Phan Anh Tuấn, Nguyễn Văn Hưng, Lê Văn Duyệt, Nguyễn Gia Từ và Nguyễn Mạnh Dũng. Trong đó, Trần Mạnh Dũng và Nguyễn Mạnh Dũng đã bắt tạm giam (số còn lại được cho tại ngoại). Một bị can nữa cũng đã bị bắt tạm giam sau khi ra đầu thú là Đào Đức Lợi (người Hải Phòng). Lợi là người mà hai cầu thủ tên Dũng đã gọi điện từ Malaysia để đặt độ trận Ninh Bình gặp Kelatan tại vòng loại AFC Cup 2014. Trở lại với quyết định của VFF, trong văn bản này, Ban kỷ luật không nói rõ sẽ tạm đình chỉ trong thời gian bao lâu mà chỉ thông báo: “Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và được thực hiện đến khi có Quyết định thay thế”. Lan Phương