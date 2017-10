CLB Than Quảng Ninh bị phạt tiền

Một pha tranh chấp bóng của các cầu thủ Than Quảng Ninh (áo xanh) và Sana Khánh Hòa chiều 21.2 - Ảnh: CTV Một pha tranh chấp bóng của các cầu thủ Than Quảng Ninh (áo xanh) và Sana Khánh Hòa chiều 21.2 - Ảnh: CTV

Theo quyết định kỷ luật do Trưởng ban kỷ luật VFF Nguyễn Hải Hường ký ngày 24.2, CLB Than Quảng Ninh bị phạt 2 triệu đồng do có 5 cầu thủ bị thẻ vàng trong trận đấu giữa Than Quảng Ninh và Sana Khánh Hòa chiều 21.2 trên sân vận động Cẩm Phả, việc này vi phạm điểm a khoản 1 điều 46 quy định về kỷ luật của VFF.