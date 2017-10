CLB TP.HCM khát khao chiến thắng

Hơn lúc nào hết, thầy trò HLV Simunic đang khao khát có chiến thắng để thay đổi hình ảnh vốn mang nhiều mặc cảm trước đây của mình. Từ một đội bóng bị ruồng bỏ năm rồi, trầy trật mới giữ được hạng, nên tâm lý từ lãnh đạo đến cầu thủ đội CLB TP.HCM luôn nặng nề và đôi lúc có phần ức chế. Chính vì vậy họ ra sân mà cái đầu chưa thật mạnh mẽ, đôi chân chưa thật thoải mái, nên 2 trận đầu gặp Than Quảng Ninh và Cần Thơ dù rất cố gắng nhưng vẫn chưa có được một chiến thắng.

HLV Simunic lý giải: “Đội bóng tôi có trong tay không hề yếu so với những đối thủ cùng hạng. Nhưng giai đoạn khởi đầu đã có vài khó khăn vì tôi chưa thể sử dụng được hết năng suất của những cầu thủ tốt nhất do phong độ chưa ổn định. Thêm vào đó, chúng tôi không gặp may khi bỏ quá nhiều cơ hội trên sân nhà và dính thẻ đỏ ở trận gặp Cần Thơ khiến mất chốt chặn Ivica Kokolic nên không thể tạo được thế trận tốt. Nhưng tôi có lòng tin chúng tôi sẽ không để mất điểm một cách lãng xẹt nữa. Điều quan trọng là tinh thần cả đội đã hưng phấn lên rất nhiều, sự quan tâm của lãnh đạo đội cũng tốt hơn nên bây giờ với chúng tôi, chỉ còn khát khao một chiến thắng để tạo đà cho sự thay đổi”.

Ông Simunic cũng mong muốn cổ động viên hãy dành cho đội bóng sự ủng hộ tích cực hơn. Ông nói: “Khi còn ở Brunei, nắm đội DPPM thi đấu giải Singapore League, có rất đông người hâm mộ từ Brunei sang Singapore để ủng hộ chúng tôi, còn đá sân nhà bao giờ cũng không dưới 2 vạn người đến cổ vũ. Bởi DPPM không chỉ là đội bóng mà còn là thương hiệu đại diện cho lòng tự hào của cả Brunei. Thế nên tôi rất mong mỏi khi đội bóng mang tên CLB TP.HCM, là tài sản lớn của bóng đá thành phố, rất cần có được sự quan tâm, hậu thuẫn mạnh để tạo một bệ phóng vững chắc. Như vậy nhất định đội bóng sẽ chơi tốt để đáp lại sự thương yêu của người hâm mộ”.

