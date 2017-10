CLB TP.HCM lâm nguy

Dù đã được hỗ trợ 5 tỉ đồng để hy vọng khởi sắc nhưng CLB TP.HCM càng lúc càng chơi sa sút. Ngay trận đấu vòng 17 giải hạng nhất chiều qua, dù đá trên sân Thống Nhất nhưng đội bóng của TP.HCM vẫn để thua trẻ SHB Đà Nẵng 0-2.

Để xảy ra tình trạng này là do đội không có sự đầu tư thỏa đáng, HLV ngoại chưa hiểu và nắm bắt được điểm mạnh yếu của đội nên không làm bật lên được lối chơi. Nếu không có sự cải thiện tình hình, rất có thể CLB TP.HCM (16 điểm) cùng với Tây Ninh 11 điểm (thua Đồng Tâm Long An 0-1) sẽ phải xuống chơi ở giải hạng nhì.

Trong khi đó, đội áp chót trước vòng 17 là TDC Bình Dương đã bất ngờ tìm được chiến thắng 4-3 ngay trên sân Long Xuyên trước đội nhì bảng là Hùng Vương An Giang (AG), vươn lên 17 điểm. Trận này có 2 thẻ đỏ do đánh nguội giữa Đình Thi (23-AG) và Lê Đức Tài của BD, đồng thời một nhân viên y tế của BD cố tình kéo dài thời gian cũng bị mời khỏi sân. Thua trận này, AG đã bị Đồng Nai (thắng trẻ Hà Nội 2-0) bắt kịp với cùng 27 điểm. Bám sát AG là Than Quảng Ninh với 26 điểm (thắng Cần Thơ 1-0), Quảng Nam: 26 điểm (thắng đội đầu bảng Hà Nội 3-1), SQC Bình Định: 25 điểm (thắng Lâm Đồng 1-0).

Thanh Niên

