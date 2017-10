CLB TP.HCM sung hơn khi chỉ còn một ngoại binh

Nhưng điều đáng ngạc nhiên là CLB TP.HCM không vì vậy mà suy sụp tinh thần. Trái lại, các cầu thủ TP.HCM đang rất háo hức để bước vào giai đoạn khó khăn trước mắt. Nguyên do là trong nội bộ đội bóng vừa có bước chuyển biến đáng kể về mặt tinh thần. Trước vòng 3 gặp An Giang, HLV Hoàng Bửu không được lòng cầu thủ và có lúc chiếc ghế của HLV này đã lung lay. Bởi cứ mỗi khi đội thi đấu không hiệu quả, HLV Võ Hoàng Bửu với cá tính nóng nảy của mình đã liên tục quát tháo càng khiến các cầu thủ thêm ức chế. Nhưng từ sau trận thắng An Giang, HLV Bửu đã phần nào hiểu cầu thủ của mình hơn và biết họ đã cố gắng hết sức mình, và các cầu thủ cũng đã thông cảm hơn với thầy của mình.

Sau khi lên thay ông Lương Trung Thê nắm chức Tổng giám đốc Công ty CP TMN.CSG, ông “tổng” mới Nguyễn Chí Kiên cũng rất được lòng các cầu thủ TP.HCM. Ông Kiên luôn tạo ra sự thoải mái trong không khí của toàn đội. Ông Kiên thường bỏ tiền túi ra để thưởng nóng cho cầu thủ. Không chỉ chi tiền thoải mái, ông Kiên còn rất biết kết nối cầu thủ. Sau trận đấu với H.Huế trên sân Tự Do, ông Kiên cũng hô hào cầu thủ cùng ngồi lại liên hoan nhẹ chứ không để cho từng người đi chơi riêng. Vì vậy dù đang gặp khó khăn về mặt lực lượng nhưng toàn đội lại rất sung về mặt tinh thần.

A.T