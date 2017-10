CLB TP.HCM thoát vị trí chót bảng

Bàn thắng duy nhất trong trận này do tiền đạo Đặng Ngọc Tùng ghi. Cùng thoát hiểm với CLB TP.HCM là Huda Huế và Hải Nhân Tiền Giang khi đội bóng cố đô thắng đậm TDC Bình Dương đến 3-0, còn đoàn quân sông Tiền cũng vượt qua Than Quảng Ninh 3-0.

Ở tốp đầu, Hà Nội ACB dù chỉ tìm được 1 điểm sau trận hòa 1-1 trên sân An Giang nhưng vẫn vững vàng ở ngôi đầu bảng. Trong khi đó, SQC Bình Định đã lội ngược dòng thắng Cần Thơ 3-2 sau khi bị dẫn trước 2-1. Cần Thơ sau hiệp đầu chơi hay với 2 bàn rất đẹp của Hải Dương và Quang Trải thì sau đó họ lại tự đánh mất mình sau khi Quang Huy bị thẻ đỏ, để Cruz, Thanh Phương, Toledo lần lượt ghi bàn cho SQC Bình Định. Sau trận đấu, rất nhiều khán giả trên sân Cần Thơ đã phản ứng trọng tài Quốc Hùng, nhưng may là không có sự cố nào đáng tiếc xảy ra. Trận còn lại, Quảng Nam và Fico Tây Ninh (TN) hòa 0-0. Hậu vệ Đào Thế Phong của TN bị thẻ đỏ do xúc phạm trọng tài.

Xếp hạng sau 21 lượt: 1/ Hà Nội ACB: 37 điểm, 2/ Than Quảng Ninh: 34 điểm, 3/ Bình Định: 33 điểm, 4/ An Giang: 30 điểm, 5/ Quảng Nam: 29 điểm, 6/ TDC Bình Dương: 25 điểm, 7/ Tây Ninh: 25 điểm, 8/ Huế: 24 điểm, 9/ Cần Thơ: 24 điểm, 10/ Hải Nhân Tiền Giang: 22 điểm, 11/ Viettel: 21 điểm, 12/ CLB TP.HCM: 20 điểm, 13/ Đồng Nai Berayja: 19 điểm.

D.Thu - D.Doanh - M.Ngọc - V.M - Lê Trí