CLB TP.HCM tiếp tục gây thất vọng

Trở về sân Thống Nhất sau trận thua trước HN.Tiền Giang, nhiều người kỳ vọng CLB TP.HCM sẽ gượng dậy và khẳng định mình trước đội bóng đang tạm dẫn đầu bảng là F.Tây Ninh. Dù HLV Võ Hoàng Bửu có trong tay những cầu thủ tốt nhất nhưng vì còn quá non kinh nghiệm chinh chiến, TP.HCM phải đợi đến những phút cuối mới giành lại được 1 điểm đầu tay trước đội bóng “già rơ” hơn là F.Tây Ninh. Hàng phòng ngự TP.HCM, được chỉ huy bởi trung vệ kỳ cựu Lưu Ngọc Hùng, vẫn mong manh và thường xuyên mắc sai sót. Những vệ tinh quanh Ngọc Hùng như Ngọc Bảo, Niệm Tiến thừa hăng hái nhưng lại thiếu kinh nghiệm. Ngay cả Ngọc Hùng cũng mắc lỗi cơ bản trong một bàn thua của đội chủ nhà.

Chơi trên sân khách nhưng F.Tây Ninh không giấu tham vọng giành được 3 điểm. Nếu không có cú đánh đầu ghi bàn “chuộc lỗi” của Ngọc Hùng ở cuối trận, F.Tây Ninh đã có thể nghiễm nhiên độc chiếm vị trí đầu bảng. Giành được điểm số đầu tay, nhưng khó khăn vẫn đang chờ thầy trò HLV Võ Hoàng Bửu. CLB TP.HCM cần có thêm sự cải thiện ở các khâu phòng ngự lẫn tấn công mới có thể tạo ra sự yên tâm cho người hâm mộ.

Trận thắng ấn tượng nhất vòng 2 thuộc về SQC.Bình Định của HLV Dương Ngọc Hùng. Sức ép cho SQC.Bình Định trước trận là không nhỏ bởi 2 năm gần đây đội bóng đất võ đều phải trắng tay trong những lần làm khách tại sân Tự Do. Nhưng với quyết tâm cao độ, SQC.Bình Định đã có trận thắng giòn giã, ghi 4 bàn thắng vào lưới đội chủ nhà để củng cố vị trí ở tốp đầu. Cũng phải thừa nhận việc SQC.Bình Định giành chiến thắng một phần bởi H.Huế đã mất đi nhiều sức mạnh ở mùa này khi chân sút chủ lực Flavio ra đi. Thua trận ngay trên sân nhà, H.Huế đang cho thấy mục tiêu tranh suất thăng hạng của mình chưa có cơ sở thực tiễn.

Đại diện thủ đô là HN.ACB cũng có chiến thắng đầu tiên ngay trên sân Cửa Ông của Than Quảng Ninh. Trong một trận “thủy chiến” trên mặt sân như mặt... ruộng, Thành Lương cùng các đồng đội đã thi đấu đầy nỗ lực trước Than Quảng Ninh (vốn thường rất mạnh trên sân nhà) để giành thắng lợi chung cuộc với tỷ số 3-2. Ở trận đấu này, Xuân Thành (HN.ACB) lập cú đúp nâng tổng số bàn thắng tại giải lên con số 3, còn Than Quảng Ninh phải liên tiếp nhận 2 thẻ đỏ ở những phút cuối trận.

Anh Tuấn