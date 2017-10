CLB TP.HCM xuống chót bảng

Trong trận chung kết ngược lượt đi với chủ nhà Đồng Nai Berayja vào chiều qua, các cầu thủ TP.HCM đã không thể thay đổi được tình hình khi thua 0-1. Bàn thắng do Xuân Thành ghi. Trong khi đó bất ngờ lớn đã xảy ra trên sân Quy Nhơn khi chủ nhà SQC Bình Định đã thảm bại đến 1-4 trước đội chót bảng trước đó là Hải Nhân Tiền Giang (TG). Chỉ trong hiệp đầu, BĐ chơi khó hiểu đã thua dễ dàng đến 0-4 do Đình Cường và Alain (mỗi cầu thủ 2 bàn). Sau đó Smart (11) gỡ 1-4 từ chấm 11m cho BĐ.

Ở nhóm trên sau khi Hà Nội ACB thắng Fico Tây Ninh 5-0 để vô địch lượt đi thì An Giang đã vươn lên hạng nhì sau chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Huda Huế. 2 bàn thắng do Thành Trung ghi, bàn còn lại do Văn Cường thực hiện. Hiệp 2, Onyema (số 9) của Huế bị thẻ đỏ. Trong khi đó trên sân nhà nhưng Cần Thơ dù chơi hơn người (Amougou của Than Quảng Ninh bị thẻ đỏ) vẫn bị đội khách cầm chân 1-1. Lê Quang Trải ghi bàn cho CT, Xuân Quyết sút thắng cho TQN. Trận còn lại Viettel thi đấu trên sân Tam Kỳ đã hạ Quảng Nam 1-0.

Xếp hạng sau 12 lượt: 1/ Hà Nội ACB: 28 điểm (hs 31/12), 2/ An Giang: 20 điểm (20/11), 3/ Than Quảng Ninh: 19 điểm (16/14), 4/ Fico Tây Ninh: 18 điểm (20/26), 5/ Bình Định: 17 điểm (22/15), 6/ Cần Thơ: 16 điểm (13/10), 7/ Viettel: 14 điểm (16/23), 8/ Quảng Nam: 14 điểm (8/11), 9/ Đồng Nai Berayja: 12 điểm (11/11), 10/ Huda Huế: 12 điểm (13/21), 11/ TDC Bình Dương: 10 điểm (20/23), 12/ Hải Nhân Tiền Giang: 10 điểm (16/18), 13/ CLB TPHCM: 9 điểm (8/18).

M.Ngọc - V.H - C.Thiện - P.Hùng - H.Tùng - P.Quang