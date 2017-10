CLB V.Hải Phòng nhận án phạt nặng nề

Các quyết định kỷ luật dành cho giải Hạng nhất quốc gia 2012 * Quyết định số 186/QĐ-LĐBĐVN:

- Phạt CLB bóng đá TDC Bình Dương 4.000.000đ (Bốn triệu đồng) do có 6 cầu thủ bị phạt thẻ vàng trong trận đấu giữa CLB bóng đá Hùng Vương An Giang và CLB bóng đá TDC Bình Dưng tại lượt trận thứ 17, ngày 12.5.2012 vi phạm điểm a khoản 1 Điều 46 Quy định kỷ luật của LĐBĐVN. * Quyết định số 187/QĐ-LĐBĐVN:

- Phạt CLB bóng đá SQC Bình Định 4.000.000đ (Bốn triệu đồng) do có 5 cầu thủ bị phạt thẻ vàng trong trận đấu giữa CLB bóng đá SQC Bình Định và CLB bóng đá XSKT Lâm Đồng tại lượt trận thứ 17, ngày 12.5.2012 do vi phạm điểm a khoản 1 Điều 46 Quy định kỷ luật của LĐBĐVN. Các quyết định kỷ luật trên có hiệu lực từ ngày ký (16.5.2012). (nguồn VFF)