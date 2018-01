Có 1 Công Phượng khác ở VCK U.23 châu Á: 'Hy sinh' để trưởng thành

“Phượng là cầu thủ không thể thiếu trong sơ đồ chiến thuật của HLV Park Hang-seo. Cậu ấy là mẫu cầu thủ có thể tạo đột biến chỉ trong tích tắc và rất nổi tiếng ở ngoài biên giới VN. Điều này thể hiện rất rõ tại giải khi anh luôn bị đối thủ theo sát. Có Phượng trên sân, U.23 VN sẽ có khoảng trống để triển khai những phương án tấn công cho những vệ tinh khác”, Trưởng đoàn Dương Vũ Lâm nhận xét về tài năng của Hoàng Anh Gia Lai.

Những ai từng theo dõi Phượng trước đây ắt sẽ thấy một chút khác biệt của số 10 U.23 VN bây giờ. Rõ nét nhất là anh chạy nhiều hơn, phòng ngự từ phần sân đối phương bằng sự tích cực “săn” bóng. Thứ hai, Phượng đá đồng đội và biết nhường nhịn hơn. Điều này thể hiện qua pha dàn xếp mở tỷ số ở trận gặp U.23 Hàn Quốc. Từ đường tạt biên của Đoàn Văn Hậu, Phượng đã giơ chân để bóng trôi qua phía sau cho Quang Hải chớp thời cơ ghi bàn. Mặt khác, anh vẫn còn những pha cầm bóng đột phá, đó là điều cần có với một mũi nhọn. Nhưng không phải đường bóng nào Phượng cũng xuyên phá mà tùy tình huống, tùy thời cơ anh xử lý sao cho tốt nhất.

Công Phượng đã có một bàn thắng vào lưới Iraq tại tứ kết, hơi ít so với kỳ vọng của các CĐV. Tuy nhiên, HLV Nguyễn Minh Phương (SHB Đà Nẵng) đánh giá đóng góp của anh là cực lớn: “Công Phượng bị đau bởi tần suất hoạt động quá khủng khiếp chứ không phải cậu ấy yếu. Đó là do Phượng… khỏe quá. Gì cũng muốn làm. Khi U.23 VN phòng ngự, cậu ấy chạy lùi về rất sâu để tranh cướp bóng. Đến khi đoạt được để tham gia tấn công thì quãng đường di chuyển nhiều khi lên đến 2/3 sân. Hoạt động như con thoi nên Phượng tốn rất nhiều sức. Việc liên tục tranh chấp với những đối thủ cao to là lý do khiến Phượng xuống sức sớm và bị chấn thương”.

Trong quá khứ, người ta thường thấy các cầu thủ dồn hết bóng để Phượng đột phá tìm kiếm bàn thắng. Tuy nhiên, tại giải U.23 châu Á ở Trung Quốc, những pha đi bóng như thế đã ít đi rất nhiều. Nhưng đó lại là tín hiệu đáng mừng khi chàng trai quê Đô Lương (Nghệ An) không còn quá cá nhân như trước nữa. HLV Park Hang-seo không đem đến sự ưu ái nào cho Phượng như một số lo ngại. Ngược lại, ông thầy người Hàn Quốc đã thuyết phục anh chơi hiệu quả và tham gia vào lối chơi chung nhiều hơn. Đó là sự trưởng thành rất lớn của chàng trai từng rất được yêu mến bởi những siêu phẩm nhưng cũng bị ghét không ít vì cái tội cứ cắm đầu “tìm dây chuyền” đến mức ích kỷ.

Về phần mình, bầu Đức vẫn kỳ vọng: “Phượng đang chơi rất tốt và tuân thủ đấu pháp của HLV Park Hang-seo. Nhưng tôi tin cậu ấy còn có thể đá tốt hơn. Biết đâu có một tình huống nào đó Phượng lại làm nên những bàn thắng đẹp như trước Úc hay Hàn Quốc trước đây. Tôi luôn tin Phượng biết lên tiếng khi cần thiết”.

