Cổ động viên Hải Phòng: Đợi Lạch Tray rộn tiếng hát át tiếng... chửi

CĐV Hải Phòng là những người cuồng nhiệt nhất, máu lửa nhất, sáng tạo nhất Việt Nam. Tuy nhiên họ vẫn đang họa động theo kiểu tự bảo nhau, không danh phận và tự do trên mức cần thiết.

Thực tế ở Hải Phòng có rất nhiều nhóm cổ động viên. Họ có cách hoạt động, sinh hoạt riêng dù đều chung một tình yêu là đội bóng quê hương. Nói những nhóm này mâu thuẫn với nhau thì không đúng, nhưng việc không chung một “lối đá” đã khiến có nhiều câu chuyện dở khóc dở cười diễn ra ở Lạch Tray.

CĐV Hải Phòng luôn theo chân cầu thủ đội nhà đi khắp nơi - Ảnh: Lê Tân

Có những thời điểm người ta thấy ông Định “rồng”, Hội Trưởng Hội CĐV mùa giải 2015 lẻ loi vẫy cờ “vàng” trong một rừng cờ đỏ. Rồi có lúc trống ở B16 còn kèn ở A2. Hay như đến tận bây giờ, vẫn tồn tại đến hai diễn đàn đều cho là của CĐV Hải Phòng (haiphongfc.vn và HPFC.vn).

Tôi từng được nghe một CĐV nói thế này: “Người Hải Phòng họ thế. Họ thích thì chơi, không thoải mái thì bỏ. Người có tiền, có tiếng ít chịu dưới ai. Để quy tụ tất cả những nhóm cổ động viên về một mối rất khó”. Người Hải Phòng vẫn đoàn kết trong những chuyến “Tiếp lửa đường xa - hòa ca chiến thắng”, vẫn cùng nhau diễu hành, hát hò, cổ vũ quên mình ở Lạch Tray. Nhưng đó là sự đoàn kết nhất kém bền chặt và đôi khi tự phát một cách hoang dại. Chính vì vậy sự cuồng nhiệt tự phát của CĐV Hải Phòng bị thụt lùi so và không được thừa nhận bằng với sự quy củ, chuyên nghiệp của Hội CĐV Quảng Ninh, Hội CĐV Bình Dương...

Trận đấu Hải Phòng gặp Hà Nội T&T ở Hàng Đẫy chiều 8.5 vừa qua không phải lần đầu tiên hay duy nhất CĐV đất cảng thực hiện cuộc 'thập tự chinh" biến sân khách thành sân nhà như vậy. Những băng rôn "độc" lạ diễu từ Hải Phòng nên Hà Nội cũng đã xuất hiện từ rất lâu rồi. Từ cái thời CĐV công an Hải Phòng căng biểu ngữ đầy khiêu khích như "Công an Hải Phòng vặt lông lũ vịt đực Nghệ An" đến "Hãy nói không với tiêu cực bóng đá" đã gúp CĐV Hải Phòng giành giải ba Fair Play 2015".

CĐV Hải Phòng luôn có nhiều chiêu độc, lạ để thể hiện sự cuồng nhiệt của mình - Ảnh: Lê Tân CĐV Hải Phòng luôn có nhiều chiêu độc, lạ để thể hiện sự cuồng nhiệt của mình - Ảnh: Lê Tân

Sau khi biến Hàng Đẫy thành sân San Siro (thành Milan, Ý) với hơn chục quả pháo sáng cùng hàng dài băng rôn rất "thời sự". Những băng rôn này sau đó trở thành "công cụ" để các đối tượng vào xấu dùng vào mục đích khác, không vô tư như bóng đá. Đến nỗi các thành viên quản trị của hai diễn đàn HFFC.VN và haiphongfc.vn phải lên facebook nói rõ những cái đó không thuộc chủ trương của diễn đàn và những băng rôn đó có ỹ nghĩa vô tư, không ám chỉ điều gì.

Ở trận Bình Dương, cũng chính băng rôn "Không cần kỷ lục chỉ cần làm nhục Bình Dương" cũng đã làm xấu đi nhiều hình ảnh CĐV Hải Phòng. Có thể nói CĐV Hải Phòng có rất nhiều chiêu độc, tốt có, xấu có. Nhưng trong khi cái tốt chưa được phát huy nhiều thì cái xấu cứ nảy nở không ai kiểm soát.

CĐV Hải Phòng "gánh team" cho chỉ số khán giả ở V-League 9 vòng vừa qua - Ảnh: Lê Tân CĐV Hải Phòng "gánh team" cho chỉ số khán giả ở V-League 9 vòng vừa qua - Ảnh: Lê Tân

Tháng 3.2016 tại văn phòng của Liên đoàn bóng đá Hải Phòng, một cuộc họp giữa các nhóm CĐV được diễn ra với sự có mặt của lãnh đạo CLB Hải Phòng. Các nhóm lớn như HPFC, haiphongfc, Trà đá… đã thống nhất về một ngôi nhà chung. Họ bầu ra Ban chấp hành Hội CĐV Hải Phòng với ông Trần Văn Hoàn làm chủ tịch.

Thế nhưng vẫn còn thiếu một cái gì đó. Khi tôi hỏi ông Hoàn: "Sau cuộc họp đó, Hội CĐV Hải Phòng đã thống nhất về với CLB rồi phải không?". ông Hoàn bình thản nói: "Không, cuộc họp đó do mấy nhóm tự làm thôi". Vậy đại diện CLB Hải Phòng có mặt vì điều gì? Tại sao Hội CĐV đã thống nhất được với nhau lại không về với CLB?Chính bản thân ông Hoàn "pháo" cũng nhiều lần chối bỏ chức danh "chủ tịch" của mình.

Phải chăng CLB Hải Phòng sợ trách nhiệm, sợ bị kỷ luật bởi trong quá khứ không câu lạc bộ nào bị phát nhiều vì lỗi của CĐV như Hải Phòng? Phải chăng Hội CĐV cũng không cần sự bao cấp, tài trợ của CLB, họ đủ lực để tự "chơi" theo những gì mình muốn mình thích mà không phải gò bó và quy tắc, lề lối?

Anh Đoàn Văn Hậu thành viên Hội CĐV bóng đá Hải Phòng, một người trong BTC "hội" được bầu ở cuộc họp tháng 3 cho biết: "Về kinh tế hiện nay hội chưa cần CLB chu cấp điều gì. Các thành viên tự bỏ tiền túi ra làm quỹ hội. Tiền này đủ chi tiêu cho việc mua cờ, trống… Tuy nhiên các thành viên của hội đều thống nhất rằng nếu tốt nhất là Hội CĐV bóng đá Hải Phòng nên thuộc CLB. Khi đó chúng tôi sẽ xây dựng quy chế rõ ràng quy củ hơn. Sẽ có cam kết với CLB và phía an ninh về việc chấp hành nội quy của giải đấu”.

Rất nhiều người cho rằng về với CLB sẽ cho Hội CĐV một danh phận, nhờ đó hội sẽ là địa chỉ tin cậy, chính thống để quy tụ anh hào đất cảng về một mối. Và khi đó, CLB Hải Phòng chính là những người được hưởng lợi nhất. Họ sẽ có một Hội CĐV mạnh, cuồng nhiệt, chung thành nhất Việt Nam. Họ sẽ bớt phải lo những án phạt xuất phát từ CĐV. Lạch Tray sẽ vang mãi tiếng tiếng trống, tiếng kèn, tiếng hát chứ không phải là những tiếng... chửi như bây giờ.

Đã đến lúc các CĐV đất cảng có một danh phân để quy tụ với nhau một cách thống nhất và quy củ hơn - Ảnh: Lê Tân Đã đến lúc các CĐV đất cảng có một danh phân để quy tụ với nhau một cách thống nhất và quy củ hơn - Ảnh: Lê Tân

Chính HLV Trương Việt Hoàng đã nhiều lần nói: “Sự ủng hộ của CĐV Hải Phòng là một sức mạnh to lớn gúp đội bóng thăng hoa. Tôi mong các cổ động viên luôn đoàn kết để đồng hành cùng đội bóng”.

Trong bố cảnh của bóng đá Viêt Nam hiện tại, sự ủng hộ, đến sân xem bóng đá đông như đi hội của CĐV Hải Phòng là vô cùng quý giá. Những con số thông kê ở 9 vòng đấu vừa qua cho thấy CĐV Hải Phòng chính là những người "gánh team" cho chỉ số khán giả.

Lê Tân