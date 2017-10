Cổ động viên Malaysia đến Hà Nội trong im lặng

(TNO) Một ngày trước trận lượt về bán kết AFF Cup 2014 trên sân Mỹ Đình, cổ động viên Malaysia đã có mặt tại Hà Nội sẵn sàng tiếp lửa cho Safiq Rahim và các đồng đội.

Không phải cổ động viên Malaysia nào cũng quá khích - Ảnh: AFP

Một lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) khẳng định đoàn cổ động viên Malaysia đã đến Nội Bài vào tối 10.12. Sau đó, những cổ động viên này đã được lực lượng an ninh thuộc Công an Hà Nội hộ tống từ sân bay về một khách sạn trong khu vực nội thành.

Tuy nhiên khi chúng tôi có mặt tại khách sạn này để tìm hiểu, lễ tân cho biết không có vị khách nào đến từ Malaysia cả.

Trước đó, VFF đã lên kế hoạch phối hợp với Công an Hà Nội nhằm đảm bảo an ninh cho trận đấu cũng như an toàn cho số ít cổ động viên Malaysia.

Đại diện Công an Hà Nội cũng khẳng định rằng lực lượng này sẽ đảm bảo 100% quân số và sẵn sàng làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự trước, trong, và sau trận đấu.

Trước câu hỏi về công tác tổ chức trận đấu. Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh đã khẳng định tất cả các cầu thủ, cổ động viên Malaysia tới Việt Nam sẽ được đảm bảo an toàn 100%.

Trong một động thái khác, ban tổ chức đã dành riêng một khu vực tại khán đài C sân Mỹ Đình cho các cổ động viên Malaysia. Đồng thời, Công an Hà Nội cũng cử một số cảnh sát mặc thường phục ngồi lẫn trong nhóm cổ động viên này nhằm đảm bảo an toàn và ngăn chặn những tình huống xấu có thể xảy ra.

Theo dự kiến, sẽ có khoảng 1.500 cổ động viên Malaysia sang Việt Nam tiếp lửa cho đội nhà. Tuy nhiên vào giờ chót số cổ động viên tới Hà Nội thấp hơn nhiều do lo ngại xảy ra sự cố.

Đỗ Hải

