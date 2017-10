Cổ động viên số 1 của Sông Lam Nghệ An

(TNO) Suốt 30 năm qua, bất kể mưa nắng, hễ Sông Lam Nghệ An (SLNA) thi đấu ở Vinh là anh Nam có mặt. Đối với người hâm mộ bóng đá xứ Nghệ, anh luôn là một CĐV số 1.

Nam luôn có mặt trong mọi trận đấu trên sân Vinh của đội nhà

Hồ Quang Nam (45 tuổi, ngụ P.Quang Trung, TP.Vinh, Nghệ An) là một CĐV đặc biệt của SLNA không phải vì suốt những năm qua Nam luôn sát cánh, ủng hộ cùng đội nhà, mà đăc biệt là Nam bị hội chứng down, tính tình chỉ như một đứa trẻ. Hội chứng down khiến Nam khó phát âm, nhưng điều ấy không ngăn cản Nam tới sân Vinh cùng vui buồn với thành công, thất bại của SLNA.

Đối với những người yêu bóng đá xứ Nghệ, có lẽ không còn ai lạ lẫm với Nam, Cái dáng lật khật của Nam đã trở nên quá đỗi quen thuộc trong bao nhiêu năm trời. Dù không được may mắn như những người khác cùng trang lứa nhưng Nam vẫn luôn sống hết mình với đam mê. Không bao giờ mặc cảm bản thân mà ngược lại Nam luôn hòa vào mọi người để cùng cổ vũ cho đội nhà.

Ông Hồ Quang Tập, bố Nam cho biết mới 7 tuổi Nam đã bắt đầu đam mê bóng đá, mỗi lúc xem đá bóng trên tivi xong Nam đều đòi bố đi mua quần áo bóng đá về để mặc, mua bóng về tự chơi một mình trong nhà. “Nhiều bữa đâu ốm không đi được nó đòi tôi chở lên sân Vinh để xem cho bằng được, trời lạnh như cắt cũng chỉ thích mặc mỗi một bộ đồ đá bóng mà thôi”, ông Tập nói.



Nam là CĐV số 1 của SLNA

Câu chuyện cảm động của Nam đã lay động nhiều CĐV xứ Nghệ, sân Vinh dù có đông đến mấy, có "cháy" vé đến mấy thì CĐV đặc biệt này cũng không bao giờ phải mua vé vào sân. Lúc ở sân, luôn tất bật từ vẫy cờ, đánh trống, hò hét hết mình cùng các CĐV xứ Nghệ. Đối với Nam thắng thua đều không quá quan trọng, mà quan trọng nhất là được sống trong những giây phút thỏa niềm đam mê. Hết trận Nam lại lặng lẽ quay về nhà vui chơi cùng trẻ con trong khu phố một cách hồn nhiên vui vẻ.

“Anh Nam là một CĐV rất đặc biệt của Hội CĐV SLNA chúng em, hàng chục năm rồi anh ấy vẫn gắn bó với chúng em để truyền lửa tiếp sức cho các cầu thủ nhà thi đấu. Anh Nam luôn cháy hết mình mỗi lúc đến sân để cổ vũ cho các cầu thủ thi đấu, dù không nói ra nhưng chúng em đều cảm nhận được nỗi lòng khát khao mỗi lúc mọi người đi cổ vũ xa mà anh ấy lại không được đi”, anh Nguyễn Công Nam, một thành viên của Hội CĐV SLNA cho biết.

Cũng theo anh Nam thì mỗi lần Hội CĐV SLNA tổ chức đi cổ vũ ở các tỉnh thành khác là Nam lại đến để tiễn chân mọi người lên đường. Ao ước của Nam là một lần được cùng mọi người lên đường để cổ vũ cho các cầu thủ thi đâu nhưng vì điều kiện không cho phép nên Nam vẫn chưa thể đi được. Hiện tại, hai bố con Nam đã được Hội CĐV SLNA lên kế hoạch đi cổ vũ cho SLNA trong trận làm khách B.Binh Dương trong khuôn khổ lượt về V.League sắp tới nếu điều kiện thuận lợi.

Bài, ảnh: Phan Ngọc

Phan Ngọc