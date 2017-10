Duy nhất một CĐV bao sân, U.19 Thái Lan vẫn thắng

U.19 Úc 3-1 U.19 Indonesia: Mệt mỏi thi đấu dưới nắng nóng Thi đấu dưới cái nắng nóng 33 độ C, cộng thêm mật độ thi đấu khá dày đã khiến cho nền tảng thể lực của các cầu thủ cả hai đội đã bị ảnh hưởng. Do đó, cầu thủ hai bên bước vào trận với lối chơi chậm rãi và chờ đợi sai lầm từ đối phương. U.19 Úc ghi bàn trước ngay từ phút thứ 23. Tuy nhiên sau đó tinh thần thi đấu của các cầu thủ chùng xuống. Chính điều này khiến cho khung thành của thủ Jasmin Keranovic ( U.19 Úc ) nhiều phen chao đảo. Đến phút thứ 37, sau nhiều nỗ lực tấn công trung vệ Bagas Adi Nugroho đã mang về bàn thắng san bằng tỷ số 1-1 cho các cầu thủ U.19 Indonesia. Hiệp 2, các cầu thủ U.19 Úc đẩy nhanh tốc độ. Phút 78, tiền đạo Blackwood (số 13) tận dụng sai lầm của trung vệ đối phương để nâng tỷ số 2-1 cho U.19 Úc. Sau đó ít phút, tiền vệ mang áo số 8, nâng tỷ số lên 3-1 cho đội bóng xứ chuột túi sau một tình huống dứt điểm đẹp mắt. Bàn thắng này cũng chấm dứt mọi hi vọng có điểm của U.19 Indonesia.