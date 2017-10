Cổ động viên Việt Nam gây ấn tượng mạnh tại World Cup U.20

Và John Duerden giải thích: “Hoàn toàn không quá lời. U.20 VN đã chơi trên cơ đối thủ mạnh hơn, thi đấu kỷ luật, chặt chẽ, tuân thủ đấu pháp và luôn kiểm soát bóng để tổ chức tấn công lẫn phòng ngự, sắc bén trong từng đợt lên bóng. Họ chỉ thiếu duy nhất là bàn thắng”.



Cây bút của FOX Sports còn cho rằng: “Với một đội bóng lần đầu tiên bước ra sân chơi thế giới tầm cỡ như vậy mà chơi rất đĩnh đạc thì rất đáng biểu dương và tự hào”. Được biết, ông Duerden theo dõi rất kỹ bóng đá VN lâu nay và hiện đang ở Hàn Quốc theo dõi các trận đấu tại VCK World Cup U.20. Cũng trong bài viết bình luận của mình đăng trên trang FOX Sports, ông Duerden cho biết thêm: “Trước giải, các hãng cá cược ra tỷ lệ cược xếp U.20 VN đứng thứ 23/24 đội dự VCK World Cup U.20 lần này có khả năng vô địch (xếp trên 1 đội tân binh khác là U.20 Vanuatu). Nhưng tôi nghĩ sau màn trình diễn trước U.20 New Zealand thì U.20 VN vẫn có hy vọng lọt vào vòng 1/8, nếu họ vẫn duy trì lối chơi rực lửa như trận ra quân”.

Bình luận viên John Duerden, người Anh, chuyên viết về bóng đá châu Á, hiện đang cộng tác cho các hãng tin và tờ báo lớn hàng đầu thế giới như The Guardian, ESPN, Sports Illustrated, FOX, New York Times và International Herald Tribune.

Đặc biệt, cây bút này cho rằng U.20 VN đã được tiếp sức mạnh mẽ tại Hàn Quốc, với rất đông CĐV ủng hộ cực kỳ nhiệt tình. Ở trận đấu với U.20 New Zealand, trong tổng số 6.975 người xem theo thống kê của FIFA thì có đến 99% là CĐV VN. Ngay cả trang web của LĐBĐ New Zealand cũng thừa nhận: “CĐV VN đã mang lại nguồn động lực to lớn cho các cầu thủ của họ”. Trang FIFA.com thì nhận định: “CĐV VN thực sự gây ấn tượng mạnh không kém gì đội U.20 của họ đang thi đấu dưới sân”.