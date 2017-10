Cơ hội cuối cho Quảng Nam.XT

Cuộc đối đầu giữa đội bóng giàu tham vọng Quảng Nam.XT và đội nhì bảng Than Quảng Ninh chiều này thu hút nhiều sự chú ý nhất. Đây là trận đấu được xem là cơ hội cuối cùng để đội chủ nhà duy trì hy vọng giành vé play-off. Trong khi đó, trận đấu này cũng sẽ cho đáp án đội bóng vùng mỏ Than Quảng Ninh có tham vọng thăng hạng thật sự hay không.

Đầu tư khá nhiều vào Quảng Nam từ đầu giai đoạn lượt về, nhưng trong cách điều hành đội bóng, tập đoàn Xuân Thành dần mắc phải một số sai lầm. Trong đó, việc đưa HLV Luis về thay HLV Trần Vũ, đồng thời tự tay “trảm” một số trụ cột với lý do không thuyết phục, đã khiến đội bóng Quảng Nam dần mất luôn sự ổn định. Tinh thần đoàn kết vốn là sức mạnh của đội bóng đất Quảng trở nên yếu ớt khi trong đội dần xuất hiện tâm lý bè phái, nghi kỵ lẫn nhau. Trận thua An Giang ngay trên sân nhà ở lượt trước chính là điểm mấu chốt khiến Quảng Nam.XT đánh rơi hy vọng giành được chiếc vé play-off. Bị tốp 3 tạo khoảng cách đến 5 điểm khi giải chỉ còn 3 vòng đấu, Quảng Nam.XT không còn cách nào khác để níu kéo hy vọng ngoài việc đánh bại Than Quảng Ninh trong trận đấu chiều nay.

Mục tiêu của Quảng Nam.XT gặp nhiều khó khăn bởi Than Quảng Ninh đang là đội nhì bảng, có đội hình cũng như phong độ thi đấu rất ổn định. Tuy nhiên, Quảng Nam.XT cũng có không ít lý do để giành chiến thắng. Trong đó, việc được chơi trên sân nhà và đặc biệt là Than Quảng Ninh đang có dấu hiệu buông “vé” chính là thuận lợi cho đội chủ nhà. Ở trận đấu trước, Than Quảng Ninh chơi hay hơn H.Huế trên sân Tự Do nhưng rồi để thua 1-2 ngay ở những phút cuối của trận đấu. Ở trận đấu này, đội chủ nhà đầy đủ lực lượng trong khi Than Quảng Ninh vắng Trọng Hòa vì thẻ phạt.

Ở nhóm cuối bảng xếp hạng, HN.Tiền Giang đang rối bời về nội bộ lại phải làm khách trên sân HN.ACB. Trong khi đó, B.Đồng Nai nhiều khả năng sẽ giành trọn 3 điểm trên sân nhà trước F.Tây Ninh. Với tình thế này, nếu để thua chiều nay, HN.Tiền Giang mới chính là đội bóng có nguy cơ xuống hạng cao nhất khi ở vòng cuối cùng họ phải làm khách trên sân B.Đồng Nai.

Di Linh