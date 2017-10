Cơ hội để SQC.Bình Định trở lại nhì bảng

Chiều nay, lúc 16g00 trên sân Quy Nhơn sẽ diễn ra trận đấu sớm vòng 22 giải hạng Nhất quốc gia giữa SQC.Bình Định và An Giang. Sau vòng 21, ngoài HN.ACB được đánh giá sẽ sớm giành chiếc vé thăng hạng, suất thăng hạng trực tiếp còn lại chỉ là cuộc đua giữa 4 đội bóng SQC.Bình Định, Than Quảng Ninh, An Giang và Quảng Nam.XT.

Trong đó, SQC.Bình Định đang xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng với 33 điểm, còn An Giang xếp thứ 4 với 30 điểm. Trong cuộc đối đầu trực tiếp chiều nay, nếu giành thắng lợi, SQC.Bình Định sẽ tạm thời vượt qua Than Quảng Ninh để chiếm ngôi nhì bảng. Trong khi đó, An Giang sẽ củng cố vị trí của mình nếu vượt qua đội chủ nhà. Đội chủ nhà thiếu sự phục vụ của Ngọc Thạch vì thẻ phạt còn An Giang đầy đủ lực lượng.

A.T