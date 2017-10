Cơ hội lịch sử của bóng đá TP.HCM

10 năm sau khi Cảng Sài Gòn vô địch V-League 2002, bóng đá TP.HCM đang đứng trước thời cơ lịch sử để lên ngôi vô địch quốc gia nếu Sài Gòn Xuân Thành (SGXT) chiến thắng trong trận đấu vào chiều mai 19.8.



Bóng đá TP.HCM đang rất kỳ vọng sẽ có chức vô địch thứ 7 với SGXT (trái) - Ảnh: Khả Hòa

Người hâm mộ bóng đá TP.HCM đang háo hức chờ đến giờ G để đến sân Thống Nhất cổ vũ cho SGXT khi tiếp á quân Hà Nội T&T ở vòng đấu chót V-League 2012. SGXT không hẳn là đại diện đúng nghĩa của bóng đá TP.HCM vì phần lớn cầu thủ đều có gốc gác từ nhiều nơi. Đội cũng chỉ mới qua 2 mùa bóng định cư ở thành phố và chưa có bề dày truyền thống. Nhưng điều đó không ngăn cản CĐV TP.HCM dành sự ưu ái nhất định cho tập thể đội này. Hơn nữa, SGXT đã biết cách đưa công nghệ tổ chức trận đấu vào sân (với sự tham gia của các ca sĩ, người mẫu, hội CĐV đầy khí thế, tổ chức trò chơi, bình luận trên sân…) thu hút rất đông người xem, sau đó vì nhiều lý do bỗng chựng lại không duy trì cách thức tổ chức đó khiến mất đi một số khán giả. Giờ đây, CLB này sửa sai bằng cách mở hết cửa để đón CĐV trở lại sân vào ngày chủ nhật, như một cách tri ân và mong muốn có sự tiếp sức cũng như chung vui với đội khi thời cơ vô địch cận kề.

So với một đội bóng TP.HCM khác đang chơi ở V-League là Navibank Sài Gòn, nếu SGXT lên ngôi vô địch V-League chỉ sau 1 năm vô địch hạng nhất và thăng hạng thì sẽ là một kỳ tích. Bởi trong lịch sử V-League chỉ mới có “Dream team” Hoàng Anh Gia Lai của thời Kiatisak, Dusit, Tawan, Hữu Đang… là làm được điều này. Có được thành quả bước đầu đó chính là nhờ sự đầu tư mạnh mẽ và hiệu quả của ông bầu Nguyễn Đức Thụy. Nhưng quan trọng đây là đội bóng có được sự ổn định và gắn kết cao, tuy có giai đoạn xảy ra những kết quả khó hiểu (trận thua Vissai Ninh Bình với thẻ đỏ và bàn thua ngớ ngẩn dẫn đến nghi vấn 2 cầu thủ Đình Luật, Tấn Trường bán độ, bàn để bị gỡ 2-2 ở phút chót của Tấn Trường trước SLNA trên sân Thống Nhất ở trận bù lượt đi). Đội đã kịp chấn chỉnh, siết chặt kỷ cương, phối hợp với VPF mời công an vào cuộc nên tư tưởng và phong độ toàn đội càng về sau càng tốt lên, và kết quả thi đấu phản ánh đúng năng lực thực sự của CLB. Dĩ nhiên SGXT có được cơ hội đá trận chung kết lịch sử này còn do 2 đội bóng của bầu Hiển (Hà Nội T&T và SHB Đà Nẵng) “bỗng dưng mất lửa” ở giai đoạn cuối.

Bóng đá TP.HCM đã có quá nhiều thăng trầm với 6 chức vô địch của Cảng Sài Gòn (4 lần vào các năm 1986, 1993, 1997, 2002), Hải quan (1991), Công an TP.HCM (1995), nhưng cũng có đội đã phải xuống hạng, giải thể vì nhiều lý do, như định hướng không còn duy trì, không đủ kinh phí trong vòng xoáy của cơ chế thị trường, thiếu quan tâm và đầu tư đúng mức… mà mới nhất chính là bài học xuống hạng nhì của CLB TP.HCM. Vì vậy với những gì SGXT đã làm được, hy vọng sẽ góp phần tạo nên cú hích mới và vực dậy sức sống cho bóng đá TP.HCM.

Đến sân xem bóng được phục vụ bia Chủ tịch CLB SGXT Nguyễn Đức Thụy hôm qua cho biết để động viên tinh thần đội cũng như tăng khí thế cho người hâm mộ vào chiều 19.8, Công ty bia Sài Gòn (Sabeco) đã thỏa thuận với lãnh đạo đội sẽ cung cấp bia miễn phí ở các cửa sân Thống Nhất để CĐV chung vui với đội bóng.

Quang Tuyến