Cơ hội lớn cho bóng đá nữ VN

Thông tin từ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) cho biết vài ngày nữa AFC sẽ chính thức công bố VN sẽ là địa điểm đăng cai vòng 2 giải bóng đá nữ châu Á 2014 tranh suất dự VCK World Cup 2015.

Thông tin này được ông Trần Quốc Tuấn, Vụ trưởng Tổng cục TDTT, Ủy viên thường vụ AFC và bà Nguyễn Thanh Hà, thành viên Ban Bóng đá nữ AFC, khẳng định vào chiều qua với Thanh Niên. Ông Tuấn nói: “Trước khi vòng loại thứ nhất Asian Cup nữ khởi tranh, AFC đã có nhóm họp để bàn việc tổ chức vòng 2 từ ngày 14 đến 25.5.2014 và sẽ chọn một trong 8 quốc gia có mặt ở vòng 2 đăng cai. Lúc đó 4 nước Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc đã đương nhiên có mặt ở vòng 2. Do quy định của FIFA lấy 5 đội đứng đầu châu Á dự VCK World Cup, nên sau khi CHDCND Triều Tiên bị loại vì dính doping thì cơ hội lọt vào VCK gần như chắc chắn cho 4 đội này do trình độ của họ ở đẳng cấp nhỉnh hơn so với các đội sẽ phải đá vòng 1. Thế nên họ gần như không mặn mà lắm trong việc đăng cai, duy có Úc đánh tiếng sẽ nhận tổ chức. Lúc đó phía VN cũng bày tỏ nguyện vọng muốn xin được tổ chức, trong khi Thái Lan và Myanmar thì chưa có phản ứng gì. Hơn nữa AFC cũng đã từng hài lòng khi VN đăng cai tổ chức Asian Cup dành cho nữ vào năm 2008 tại TP.HCM rất thành công nên trên tinh thần đó, AFC đã thống nhất chọn Úc và VN vào “chung kết” và sẽ quyết định sau khi có kết quả vòng loại thứ nhất. Sau đó khoảng nửa tháng, phía Úc bất ngờ rút lui khi bà Moya Dodd, Phó chủ tịch AFC đồng thời là Trưởng ban Bóng đá nữ AFC nói rằng lý do chính là do Úc đã nhận đăng cai Asian Cup 2015 dành cho nam nên không thể “thâu tóm” cả 2 giải mà muốn nhường lại cho quốc gia khác. Do vậy đó là thời cơ quá lớn dành cho VN”.



Bóng đá nữ VN đang đứng trước cơ hội rất lớn dự VCK World Cup - Ảnh: Ngô Nguyễn

Bà Thanh Hà cũng xác nhận chiều qua AFC đã liên lạc và thông báo sẽ cử người qua làm việc với VFF để chuẩn bị cho công tác tổ chức vòng 2 Asian Cup nữ. Bà Hà nói: “Tuy chưa có văn bản chính thức nhưng 99% AFC sẽ giao quyền đăng cai cho VN. Họ sẽ chờ các trận bảng A vòng 1 tranh tại Jordan kết thúc vào ngày 9.6 sẽ công bố chính thức, nhưng qua liên lạc chiều qua thì họ sẽ cử ngay bộ phận kiểm tra toàn diện vào đầu tháng tới về các điều kiện đáp ứng của phía VN từ sân bãi đến khách sạn, ăn ở, an ninh, thời tiết và các yêu cầu tập luyện thi đấu. Nếu được đăng cai thì đây là cơ hội lớn của VN tranh suất thứ 4 hoặc thứ 5 để dự VCK World Cup vì so thực lực có thể chúng ta không bằng Nhật Bản, Úc, Trung Quốc hay Hàn Quốc nhưng vẫn có thể chơi được trước Myanmar, Thái Lan hay Jordan hoặcUzbekistan”.

Ông Trần Quốc Tuấn cho biết dự kiến vòng 2 giải Asian Cup nữ chia làm 2 bảng thi đấu, 4 đội nhất nhì 2 bảng vào thẳng VCK World Cup, 2 đội đứng thứ 3 sẽ tranh suất playoff để xác định ngôi thứ 5 và trận này cũng sẽ diễn ra ở VN. Hiện Tổng cục TDTT và VFF đang cân nhắc sẽ chọn sân Thống Nhất hay sân Mỹ Đình để tổ chức vòng đấu mang lại cơ hội đến World Cup Canada cho tuyển nữ VN lần này.

Gia Khiêm

