‘Cơ hội quay lại bóng đá của hai cầu thủ Long An bị treo giò là rất thấp’

Trên cộng đồng Facebook của những phóng viên thể thao, chuyên gia bóng đá, cựu cầu thủ… đăng tải “đầy ắp” những bài viết liên quan đến sự cố có một không hai của bóng đá nội.

Nhà báo Hữu Bình bình luận: “Hai cầu thủ Minh Nhựt, Quang Thanh bị treo giò 2 năm. Cựu chủ tịch đội bóng Võ Thành Nhiệm, HLV Ngô Quang Sang bị cấm làm bóng đá ở các giải do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức 3 năm.

Nặng hay nhẹ còn tùy góc nhìn. Nhưng với cá nhân tôi, bản kỷ luật còn bỏ sót người. Cũng cần xem xét cả trách nhiệm của ban tổ chức giải nữa. Ngoài ra, dư luận trông chờ vào Ban trọng tài có hướng xử lý kiên quyết đối với trọng tài không chỉ ở trận đấu này mà còn ở một số trận khác thì mới mong lấy lại niềm tin cho các CLB, cho khán giả.

Có ý kiến khi đọc xong bản án, cho rằng nghề bóng đá nó bạc. Bản thân cái nghề không có tội. Tội vạ là ở người hành nghề, làm nghề, kiếm sống từ nghề mà không tu dưỡng, thiếu chuyên nghiệp, hành xử tùy hứng, coi thường cả đội bạn lẫn khán giả... thì hãy tự trách mình thôi!

Nghề đá bóng ở V-League này bạc á? Nó đem lại mức lương thưởng (chưa kể cái gọi là "lót tay") cho một cầu thủ bình thường cao gấp nhiều một ngôi sao thể thao ở các môn khác. Bởi vậy, sai lầm thì phải gánh chịu hậu quả”.

Bình luận viên Quang Huy nhận định: “Đây là sự việc đáng xấu hổ, gây tổn thất nặng đến uy tín bóng đá Việt Nam. Không biết bao giờ người hâm mộ mới quên được “nỗi nhục” này. Nhìn lại toàn bộ diễn biến trận đấu, có thể nói trọng tài đã bắt quá nặng tay với Long An. Những phát ngôn của phía Long An về trọng tài có thể có lý, thế nhưng, hành động của đội Long An lại khó chấp nhận. Long An xưa nay được xem là đội bóng giàu thành tích và từng là lá cờ đầu trong bóng đá Việt Nam.

Long An dưới thời của bầu Võ Thành Nhiệm muốn xây dựng một thứ bóng đá căn cơ, bài bản. Thế nhưng, trong cuộc đua về tiền bạc, Long An không được rủng rỉnh như nhiều đội bóng khác. Long An gần đây phải chật vật trụ hạng. Long An phải nhìn sang những đội bóng khác với sự dư dả về tiềm lực nên thấy “hờn, tủi” chăng. Long An gần đây vào trận với tâm thế “hờn, tủi” đó nên khi cho là trọng tài Nguyễn Trọng Thư thổi ép tình huống nhạy cảm đó, Long An đã phản ứng một cách thái quá?”.

Một lãnh đạo ngành bóng đá cho biết: “Ban kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã đưa ra những mức phạt mang tính răn đe với tập thể, cá nhân vi phạm. Những hành động gây phản cảm của ban huấn luyện, cầu thủ đội Long An gây ra một mất mát lớn cho bóng đá Việt Nam, tạo nên tiếng xấu không chỉ trong nước mà còn quốc tế. Thấy được hành vi sai trái đó nên lãnh đạo tỉnh Long An đã vào cuộc chấn chỉnh kịp thời, CLB Long An cũng nhận ra sai lầm của mình và tích cực khắc phục.

Đây là bài học đắt giá cho các nhà quản lý các CLB, các cầu thủ và những thành viên khác của đội bóng. Từ bài học này, bản thân những người đã vi phạm điều lệ giải cũng như tất cả các đội còn lại cần phải điều chỉnh hành vi của mình, tuân thủ đúng những gì mà chính họ đã cam kết với VFF về việc không làm trái mọi quy định mà VFF đã ban hành, phải biết ứng xử có văn hóa bởi bóng đá không chỉ hàm nghĩa thể thao mà còn là văn hóa, bóng đá là một trong những cách giáo dục tinh thần thể thao cao thượng”.

Chia sẻ với thethao.thanhnien.vn vào sáng 22.2, quyền chủ tịch CLB Long An Nguyễn Môn nói: “Hình thức xử lý treo giò 2 năm với Minh Nhựt và Quang Thanh là cực kỳ nặng. Họ cũng đã nhiều tuổi nếu tính tuổi nghề, vì thế cơ hội trở lại với bóng đá là rất thấp. Tôi cũng cảm thấy rất trăn trở là tại sao các nhà làm luật đã từng xử lý những vụ việc tiêu cực mà hành vi gây phản cảm vẫn tiếp tục diễn ra, mà lại ở mức độ nghiêm trọng hơn.

Với án phạt dành cho đội Long An, không chỉ người bị phạt sẽ rút ra bài học xương máu cho mình mà còn là sự cảnh tỉnh cho các đội khác nữa. Nhưng cũng để như một hình thức động viên, CLB sẽ không đưa ra mức phạt nội bộ nào nữa dành cho các cá nhân bị phạt. Riêng trường hợp Quang Thanh, cả đội cùng phản ứng nhưng chỉ Thanh bị xử lý do đeo băng đội trưởng, xét về góc độ đội bóng nói riêng thì có vẻ như không công bằng với Thanh.

Chúng tôi đã bị mất mát nhân sự quá lớn trong chặng đường tiếp theo tại V-League. Song cũng từ sự cố này, tất cả các thành viên sẽ tự biết tránh đi lại vết xe đổ vì mọi việc đã tồi tệ lắm rồi”.

Nhật Duy