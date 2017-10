Cơ hội U.20 Việt Nam ở lại World Cup: Đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất

Ngay sau trận thua trắng 0-4 trước người Pháp, ông Tuấn đã chia sẻ: "Cơ hội vẫn nằm trong tay U.20 Việt Nam. U.20 Việt Nam vẫn giữ quyền tự quyết trong trận đấu với Honduras, vẫn chờ đợi cơ hội ở trận cuối cùng và sẽ làm mọi cách để nắm bắt cơ hội đó".

Phát biểu của ông Tuấn diễn ra trong bối cảnh cuộc đối đầu giữa New Zealand và Honduras chưa diễn ra. Còn đến thời điểm này, khi New Zealand đã thắng Honduras và leo lên vị trí thứ 2 khá an toàn. Vậy quyền tự quyết của U.20 Việt Nam còn không?

Hiện tại bảng E, Pháp đã giành vé sớm với 6 điểm và có hiệu số +7; New Zealand xếp thứ 2 với 4 điểm và hiệu số +2; Việt Nam được 1 điểm xếp thứ 3 và hiệu số -4; Honduras xếp chót với 0 điểm cùng hiệu số là -5.

Trên lý thuyết, chiếc vé vào thẳng vòng sau của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn còn. Điều kiện cần là U.20 Việt Nam phải thắng đậm U.20 Honduras (13 giờ, 28.5 - giờ VN) và điều kiện đủ là U.20 New Zealand phải thua đậm U.20 Pháp từ 5 bàn trở lên.

Tuy nhiên, kịch bản này rất khó xảy ra bởi một chiến thắng với tỷ số tối thiểu trước U.20 Honduras cũng không phải là dễ dàng. Mục tiêu thiết thực nhất của U.20 Việt Nam là hướng đến vị trí thứ ba của bảng E, qua đó, so sánh với 5 đội đứng thứ ba ở 5 bảng khác để tranh 1 trong 4 suất vớt (đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất). Xếp hạng các đội hạng 3 Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/S Điểm 1 Đức (bảng B) 3 1 1 1 3 4 -1 4 2 Argentina (bảng A) 3 1 0 2 6 5 +1 3 3 Nhật Bản (bảng D) 2 1 0 1 2 3 -1 3 4 Ả rập Saudi (bảng F) 2 1 0 1 2 3 -1 3 5 Bồ Đào Nha (bảng C) 2 0 1 1 2 3 -1 1 6 Việt Nam (bảng E) 2 0 1 1 0 4 -4 1 Thứ tự 6 đội xếp thứ 3 tính đến hết ngày 26.5 Một thực tế không lấy gì sáng sủa cho thầy trò Hoàng Anh Tuấn là hiện U.20 Việt Nam đang đứng đội sổ nếu so sánh với các đội bóng đang cùng đứng thứ 3 tại mỗi bảng, nghĩa là nằm trong số 2 đội bị loại cùng với U.20 Bồ Đào Nha. Bảng B đã khóa sổ ở loạt trận thứ 3 với U.20 Đức đứng thứ 3 bảng này với 4 điểm (-1) và đang dẫn đầu trong nhóm các đội xếp hạng 3 có thành tích tốt nhất. Xếp thứ 2 là U.20 Argentina sau khi đánh bại U.20 Guinea 5-0 tại bảng A (Argentina xếp thứ 3 bảng A sau 3 trận: 3 điểm có hiệu số +1). Các vị trí tiếp theo gồm: Nhật Bản (3 điểm, xếp thứ 3 có hiệu số -1); Ả rập Saudi (3 điểm, xếp thứ 4 có hiệu số -1); U.20 Bồ Đào Nha (1 điểm, xếp thứ 5 có hiệu số -1) và cuối cùng là Việt Nam (1 điểm, có hiệu số -4). Trên lý thuyết, ngoài Đức và Argentina, 3 đội đứng thứ 3 ở 3 bảng còn lại cũng có thể giành được 4 điểm hoặc nhiều hơn. Vì thế, U.20 Việt Nam cần có một hiệu số thuận lợi nhất. Trong trường hợp U.20 Việt Nam giành kết quả hòa, sẽ chỉ có 2 điểm, con số này cũng không thể đủ để thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn có vé đi tiếp.

Bảo Nghi