Có liên quan đến vụ tin nhắn bán độ?

Đã bắt 4 đối tượng có liên quan Tại cơ quan điều tra, bước đầu Hồ Trúc Giang khai nhận đã thắng độ hơn 250 triệu đồng trong mùa World Cup 2010, đã đòi nhiều lần nhưng bên thua độ là ông Phương không trả. Hôm đó, tình cờ gặp nhau ở một quán cà phê tại TP Mỹ Tho, Giang đã ra lệnh cho đàn em bắt cóc Phương và đưa tới giữ tại một khách sạn ở TP Tân An (Long An) rồi yêu cầu người này gọi người thân mang tiền đến chuộc hoặc giấy tờ đến ký nợ, thì bị cơ quan điều tra phát hiện.



Cho đến thời điểm này, cơ quan điều tra đã bắt khẩn cấp 4 đối tượng có liên quan, trong đó có 2 người đến công an tự thú. Hiện Giang đã thừa nhận mình chính là kẻ chủ mưu vụ bắt cóc ông Phương. Cơ quan điều tra đang tiến hành mở rộng chuyên án. Nhưng theo một nguồn tin thì ngoài việc cá độ trong mùa World Cup 2010, Hồ Trúc Giang còn tham gia cá độ nhiều trận bóng đá quốc tế và trong nước mà cơ quan điều tra đang làm rõ. (Hoàng Phương)