"Có mấy trọng tài dũng khí như ông Trí?"

Trong ngày hôm nay (13.3), quyết định gây nhiều tranh cãi của “còi vàng” Võ Minh Trí đã được đăng tải trên trang 101greatgoals.com (chuyên trang bàn thắng đẹp của Anh), kế tiếp là nhật báo thể thao danh tiếng Corriere dello Sport của Ý. Chưa hết, clip về quyết định được cho là “vô tiền khoáng hậu” trong làng bóng Việt Nam của trọng tài Võ Minh Trí còn được đăng tải đầy đủ trên tờ báo thể thao nổi tiếng AS của Tây Ban Nha.

Tờ AS đưa tin và video clip về vụ "bẻ còi" của trọng tài Võ Minh Trí Đi kèm clip về quyết định của trọng tài FIFA Võ Minh Trí, tờ AS còn đăng tải lời bình: “Một quyết định hiếm thấy ở V-League. Trọng tài đuổi một cầu thủ và thổi phạt penalty, nhưng chỉ 1 phút sau lại hủy bỏ quyết định”.