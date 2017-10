Có một Hồng Duy khác ở HAGL

(TNO) Khi được HLV Guillaume Graechen xếp đá tiền vệ trái, ngay lập tức Hồng Duy đã chứng tỏ được mình với bàn thắng đẹp nhất vòng 10 V-League 2015.



CÚ SÚT XA ĐẸP MẮT CỦA HỒNG DUY VÀO LƯỚI ĐỒNG NAI

Trong trận hòa với Đồng Nai, Hồng Duy là cầu thủ chơi hay nhất bên phía HAGL. Bàn thắng san bằng tỷ số 1-1 của Duy, được xem là bàn thắng đẹp nhất vòng 10 V-League khi anh tung cú sút xa ngoài 30m, đưa bóng bay vào góc cao khung thành làm bó tay thủ môn Thanh Diệp (Đồng Nai).



Nhiều người cho rằng đây là cú sút may rủi, nhưng HLV Guillaume Graechen biết rõ, cậu học trò của mình rất lợi hại ở những cú sút tầm xa.



Trong màu áo U.19 Việt Nam, Hồng Duy từng ghi bàn thắng tương tự vào lưới U.19 Indonesia ở giải U.22 Đông Nam Á tại Brunei, khiến nhiều người không ngần ngại nhận xét pha ghi bàn của Hồng Duy giống như danh thủ Gareth Bale.



Xem bàn thắng của Duy vào lưới Đồng Nai và bàn thắng của Duy vào lưới U.19 Indonesia, mới thấy được cầu thủ của HAGL thường xuyên luyện tập những cú sút như thế này để gây bất ngờ, chứ hoàn toàn không phải do may mắn.

Hồng Duy ăn mừng bàn thắng san bằng 1-1 cho HAGL - Ảnh: Minh Trần Hồng Duy ăn mừng bàn thắng san bằng 1-1 cho HAGL - Ảnh: Minh Trần Ngoài khả năng sút xa, Duy cũng rất nhanh nhạy khi xâm nhập vào khu vực 16m50, như cách anh ghi bàn vào lưới U.21 Malaysia, giúp U.19 HAGL thắng 2-1 tại Giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên.



Để có được bàn thắng vào lưới Đồng Nai, Hồng Duy đã được HLV Guillaume Graechen làm mới khi đưa Anh Tài vào đá thay Duy ở vị trí hậu vệ trái để đẩy anh lên đá tiền vệ.



Sự điều chỉnh này, giúp HAGL thi đấu mạnh mẽ hơn, bởi Hồng Duy và Thanh Tùng là những cầu thủ có kỹ thuật và tốc độ rất tốt, thường xuyên dốc bóng dọc hai biên để tạo nên những đợt tấn công nhanh cho HAGL.



Sự tỏa sáng và bàn thắng của Hồng Duy ở V-League cũng là một tín hiệu mừng với HLV Miura, bởi ở đội tuyển U.23 Việt Nam, rất cần một tiền vệ trái mạnh mẽ nhằm phòng trường hợp Huy Toàn dính chấn thương.



Khánh Châu