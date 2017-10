Công an Hải Phòng cử trinh sát ngăn chặn CĐV đốt pháo sáng

(TNO) Đó là khẳng định của đại tá Nguyễn Trọng Phượng, phó giám đốc Công an TP.Hải Phòng trước trận đấu được xem là nóng nhất vòng 4 V-League giữa CLB Hải Phòng và Hoàng Anh Gia Lai vào lúc 17 giờ chiều 21.1.

Hàng trăm người hâm mộ đất Cảng đã đổ ra đường để thể hiện tình yêu của mình với đội bóng con cưng - Đỗ Hải

Sáng nay, hàng trăm người hâm mộ đất Cảng đã đổ ra đường để thể hiện tình yêu của mình với đội bóng con cưng. Tập trung trước cổng sân Lạch Tray từ 8 giờ, đoàn người diễu hành qua nhiều con phố và điều đáng lo ngại là có cổ động viên đã đốt cả pháo sáng.

Ban tổ chức giải tỏ ra khá lo lắng và e ngại “món đặc sản” của khán giả Hải Phòng này sẽ tiếp tục xuất hiện trên khán đài sân Lạch Tray.

Chiều qua, cũng rất nhiều khán giả Hải Phòng đã có mặt trên khán đài theo dõi buổi tập của thầy trò HLV Guillaume Graechen. Cuối buổi tập, các cầu thủ đội khách, đặc biệt là Công Phượng đã bị hàng trăm người hâm mộ "bao vây" đòi chụp ảnh và xin chữ ký. Cùng với đó, tình trạng khát vé cũng xảy ra từ ngày đầu tiên ban tổ chức bán vé theo đường chính thức. Thậm chí. đã xảy ra xô xát từ việc tranh chấp giữa một số phe vé. Với sức hút vô cùng lớn từ đội bóng phố Núi, chắc chắn sân Lạch Tray với 28.000 chỗ ngồi sẽ được phủ kín trong trận đấu chiều nay.



Pháo sáng được các CĐV Hải Phòng sử dụng tại buổi diễu hành sáng 21.1 - Đỗ Hải

Trả lời phỏng vấn Thanh Niên Online qua điện thoại, đại tá Nguyễn Trọng Phượng, phó giám đốc Công an TP.Hải Phòng, phó ban tổ chức trận đấu khẳng định: “Theo sự chỉ đạo của lãnh đạo TP.Hải Phòng, toàn bộ lực lượng công an được phân công đảm bảo an ninh, an toàn trận đấu đã sẵn sàng và chủ động để xử lý mọi tình huống có thể xảy ra trước, sau và đặc biệt là trong trận đấu. Khán giả Hải Phòng dần chuyên nghiệp hơn nhưng vẫn sử dụng pháo sáng vì thế công an càng phải tập trung cao độ hơn".

Cũng theo đại tá Nguyễn Trọng Phượng: “Ngoài việc tuyên truyền mạnh về việc đốt pháo, trong đó có pháo sáng là vi phạm Nghị định 36 của Chính phủ, ban tổ chức trận đấu sẽ giao nhiệm vụ cho công an địa phương, giám sát chặt trên các khán đài và tiến hành bắt ngay những đối tượng đốt pháo sáng.

Ngoài ra, có cả lực lượng trinh sát nhằm theo dõi, ngăn chặn ngay từ đầu những khán giả cố tình tàng trữ và có biểu hiện sẽ đốt pháo sáng. Đây là trận đấu nóng và Hải Phòng sẽ cố gắng ở mức cao nhất, không để xảy ra sự cố đáng tiếc".

Nhật Duy - Đỗ Hải

