Công an sẽ điều tra khán giả đốt pháo sáng

Ngày 25.4, Bộ VH-TT-DL đã có công văn khẩn gửi Bộ Công an, các UBND tỉnh, thành phố có CLB bóng đá tham dự giải V-League, Hạng nhất, Cúp quốc gia, đề nghị hỗ trợ ngăn chặn tình trạng đốt pháo sáng tại các giải bóng đá chuyên nghiệp VN.

Một lãnh đạo Bộ VH-TT-DL cho biết: “Chúng tôi thông báo rõ với Bộ Công an và các địa phương về việc nhiều năm qua, do tình trạng khán giả VN đốt pháo sáng ở một số giải đấu quốc tế mà bóng đá VN đã tổn thất lớn vì nộp rất nhiều tiền phạt. Nhưng kể cả ở các giải này hay giải quốc nội, việc ngăn chặn đốt pháo sáng trên khán đài gặp rất nhiều khó khăn, không triệt để.

Giải quyết dứt điểm tình trạng đốt pháo sáng tại các giải đấu không chỉ là trách nhiệm của cơ quan tổ chức giải mà còn là trách nhiệm của các cơ quan ban ngành, các cấp có thẩm quyền. Vì vậy, nhằm chấn chỉnh, giải quyết triệt để tình trạng đốt pháo sáng gây mất trật tự và an ninh, an toàn các trận đấu; đồng thời để giữ gìn uy tín và hình ảnh các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia và rộng hơn là hình ảnh bóng đá VN ở các giải đấu quốc tế, Bộ VH-TT-DL đề nghị Bộ Công an và công an các địa phương vào cuộc quyết liệt, nhằm hỗ trợ tối đa cho ban tổ chức, ban điều hành giải”.

Sân Lạch Tray không còn pháo sáng Một thành viên ban điều hành giải khẳng định: "Nhiều năm trước, sân Lạch Tray thường xảy ra đốt pháo sáng, nhưng gần đây do ban tổ chức sân nhận được sự hỗ trợ tối đa của công an nên tình trạng này chấm dứt hoàn toàn ở sân nhà của Hải Phòng". Một đề nghị rất đáng lưu ý mà Bộ VH-TT-DL đưa ra là Bộ Công an cần chỉ đạo quyết liệt Công an TP.Hải Phòng về việc tập hợp danh sách những cá nhân có liên quan "mật thiết" đến pháo sáng.

Vị quan chức của Bộ VH-TT-DL nói thêm: “Chắc chắn cơ quan công an không khó khăn trong việc thu thập đầu mối thông tin về người đi mua pháo sáng, địa chỉ bán pháo sáng. Nhân thân người mua pháo sẽ được công an điều tra, nắm rõ và từ đó có những biện pháp ngăn chặn kịp thời. Đặc biệt, công tác giám sát, kiểm soát các hoạt động của hội CĐV Hải Phòng sẽ được chú trọng.

Công an sẽ kiểm soát và giám sát chặt chẽ CĐV Hải Phòng ngay khi xuất phát từ Hải Phòng đến các địa phương khác để theo dõi và cổ vũ cho đội Hải Phòng. Bộ Công an và công an địa phương cần kết hợp với ban tổ chức các sân kiên quyết ngăn chặn, xử lý nghiêm khắc các đối tượng đốt pháo sáng trong các trận đấu nhằm răn đe mạnh mẽ các hành vi vi phạm”.

Hà Nội khiếu nại án “treo” sân Hàng Đẫy Ngày 25.4, ông Nguyễn Quốc Hội, Chủ tịch CLB Hà Nội, trưởng ban tổ chức trận đấu của CLB Hà Nội, đã ký công văn gửi lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) và Ban Giải quyết khiếu nại VFF, đề nghị xem xét lại án phạt của Ban Kỷ luật về “treo” sân Hàng Đẫy trận Hà Nội gặp TP.HCM ở vòng 7 vào ngày 27.4. Thừa nhận đã mắc thiếu sót khi để xảy ra tình trạng đốt pháo sáng và đã tiến hành kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc nhưng ban tổ chức sân bày tỏ mong muốn được đón khán giả vào sân xem trận đấu nói trên. L.P

