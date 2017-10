Công an Thanh Hóa nói gì về vụ Huy Hoàng gây tai nạn ?

Sau 5 ngày xảy ra vụ việc cựu tuyển thủ Nguyễn Huy Hoàng điều khiển ô tô gây tai nạn ở TP.Thanh Hóa trong trạng thái bất thường, sáng 11.9, lãnh đạo Công an TP.Thanh Hóa đã đồng ý trả lời báo chí những vấn đề liên quan đến vụ việc.

Thượng tá Trịnh Đăng Vinh, Phó trưởng công an TP.Thanh Hóa cho biết: “Hiện tại, sức khỏe của nạn nhân là chị Lê Thị Hằng đã hồi phục. Tới đây công an sẽ triệu tập Huy Hoàng ra giải quyết các vấn đề dân sự với nạn nhân”.

Ông Vinh cho biết: “Bước đầu Công an Thanh Hóa xác định Nguyễn Huy Hoàng điều khiển ô tô với tốc độ nhanh trong điều kiện thời tiết khô ráo, đường đông người. Khi đến đoạn đường trên, Huy Hoàng cho xe vượt bên phải xe mô tô của chị Hằng và gây tai nạn. Sau khi gây tai nạn, Huy Hoàng không cho xe dừng lại mà chạy đến ngã tư Tô Vĩnh Diện, nhờ có tín hiệu đèn đỏ nên một CSGT và một vài người dân đã áp sát chặn chiếc ô tô lại. Lúc này Huy Hoàng trong trạng thái hết sức bất thường, mắt lim dim…”.

Khoảng 20 phút sau, lực lượng công an mới đưa được Huy Hoàng và chiếc ô tô về trụ sở làm việc. “Khi về trụ sở, tôi thấy Huy Hoàng gục mặt xuống bàn, sau đó một lúc thấy xuất hiện một người xưng tên Lê Hồng Minh nói là bạn của Huy Hoàng. Tình trạng lúc đó của Huy Hoàng không đỏ mặt, có mùi rượu, không bất tỉnh nhưng trạng thái lơ mơ… Sau khi vụ tai nạn xảy ra, người nhà tài xế đã có đơn xin bảo lãnh cho Huy Hoàng về nhà. Khi về trụ sở cơ quan công an, Huy Hoàng có một số biểu hiện như gục đầu nên chỉ nghĩ đến say rượu, làm biên bản có sự chứng kiến của gia đình, còn công an thành phố không có căn cứ để xác định Huy Hoàng có sử dụng ma túy hay không”, ông Vinh cho biết.



Ngoài là cầu thủ, Huy Hoàng còn là trợ lý HLV ở SLNA - Ảnh: N.N

Còn trung tá Mỵ Duy Xuân, Đội trưởng đội CSGT Công an TP.Thanh Hóa thì lý giải việc không thể cung cấp thông tin về nồng độ cồn trong hơi thở của Huy Hoàng như sau: “Quá trình làm việc anh Hoàng có mùi bia rượu, chúng tôi có tiến hành đo nồng độ cồn. Tuy nhiên, nguyên tắc máy đo nồng độ cồn là phải thở tốc độ đều và đủ lượng thì mới có kết quả. Chúng tôi gặp khó khăn khi đo nồng độ cồn, vì anh này mất hết năng lực hành vi”. Theo ông Xuân, công an đang làm rõ liệu các lời khai của Huy Hoàng có trung thực hay không. “Ví dụ như việc Huy Hoàng nói do say rượu nên khi xảy ra va chạm đã không biết gì, tiếp tục cho xe chạy. Đây mới chỉ là lời khai của Huy Hoàng, còn có đúng hay không chúng tôi cần phải xác minh để làm cơ sở xử lý chính xác vụ việc” - ông Xuân nói. Công an Thanh Hóa cũng không cho biết mức phạt dự kiến có thể đối với Huy Hoàng, nhưng nếu bị xác định cố tình bỏ chạy, đây sẽ là tình tiết tăng nặng, trung vệ CLB SLNA sẽ bị tăng hình phạt.

Liên quan đến vụ việc, cho đến nay Huy Hoàng vẫn chưa đến thăm hỏi người bị nạn do mình gây ra. Đề cập đến khả năng loại Huy Hoàng khỏi CLB như thông tin gần đây, Tổng giám đốc Công ty cổ phần bóng đá SLNA Nguyễn Hồng Thanh cho biết, sau khi nhận được thông báo của Công an Thanh Hóa, CLB mới thành lập Hội đồng kỷ luật để xem xét vụ việc. Ông Thanh nói: “Hiện tại CLB vẫn chưa nhận được kết quả xử lý vụ việc của công an. Quan điểm của chúng tôi là không bao che cho sai phạm của cầu thủ, bất kể người đó là ai. Ngoài thi đấu, Huy Hoàng hiện còn là trợ lý HLV ở SLNA”.

Ngọc Minh - Xuyên Vân

>> Sốc với clip Huy Hoàng "không bình thường sau khi gây tai nạn

>> Huy Hoàng không phê thuốc, nhưng vẫn sẽ bị kỷ luật

>> Huy Hoàng chỉ say rượu chứ không “phê thuốc” ?

>> Cầu thủ Huy Hoàng “phê thuốc” khi điều khiển ô tô?