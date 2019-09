Công bố lịch thi đấu vòng chung kết giải bóng đá U.21 quốc gia 2019

Vòng chung kết lần này có 8 đội sẽ tranh tại 2 sân Pleiku và Kon Tum từ ngày 11/10 đến 20/10. Trong đó sân Pleiku tổ chức 2 lượt trận đầu bảng A và 2 trận cùng gìờ lượt cuối ở 2 bảng, trong đó ưu tiên cho chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai được đá lượt cuối trận cùng giờ trên sân Pleiku. Sân Kon Tum sẽ tổ chức 2 lượt trận đầu bảng B và 2 trận lượt cuối vòng bảng cùng giờ của 2 bảng A, B cùng thời gian với sân Pleiku.

Các trận bán kết sẽ diễn ra trong ngày 18/10 trên sân Pleiku và trận chung kết vào ngày 20.10 trên sân Pleiku. Nếu chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai vào bán kết sẽ đá trận bán kết 2. Các trận bán kết và chung kết nếu sau 90 phút có tỉ số hòa, 2 đội sẽ tiến hành thi đá luân lưu 11m để xác định đội chiến thắng. Sau các trận bán kết, BTC sẽ tiến hành trao giải đồng hạng ba cho các đội thua bán kết. Sau trận chung kết sẽ trao giải thưởng cho đội vô địch, hạng nhì, phong cách và các giải cá nhân.

"Tiểu Công Phượng " Phạm Xuân Tạo có cùng SHB Đà Nẵng tìm được niềm vui? Minh Trần

Cụ thể các giải thưởng gồm: Đội vô địch: Cúp, cờ, bảng danh vị VFF, 37 huy chương vàng và tiền thưởng 250 triệu đồng. Đội hạng nhì gồm cờ, bảng danh vị VFF, 37 huy chương bạc và tiền thưởng 120 triệu đồng. Đội đồng hạng ba gồm cờ, bảng danh vị VFF, 37 huy chương đồng và tiền thưởng 60 triệu đồng. Đội đoạt giải phong cách gồm cờ, bảng danh vị VFF, tiền thưởng 40 triệu đồng. Giải cầu thủ xuất sắc nhất gồm Cúp, cờ, bảng danh vị VFF, tiền thưởng 15 triệu đồng. Giải Vua phá lưới, Thủ môn xuất sắc, Trọng tài hoàn thành nhiệm vụ mỗi giải gồm Cúp, cờ, bảng danh vị VFF, tiền thưởng 10 triệu đồng. Giải thưởng dành cho đội hình tiêu biểu gồm Cúp, cờ, bảng danh vị VFF và tiền thưởng 11 triệu đồng. Ngoài ra từng trận đấu của vòng chung kết U.21 còn có giải thưởng cho cầu thủ ghi bàn thắng đầu tiên và cầu thủ xuất sắc nhất do giới chuyên môn vá báo chí bầu chọn, mỗi giải gồm Cúp và tiền thưởng 1 triệu đồng (vòng bảng), 2 triệu đồng (bán kết) và 3 triệu đồng (chung kết)

Chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai tập luyện ráo riết dưới bàn tay HLV Huỳnh Văn Ảnh và Lê Thanh An Minh Trần

Lễ khai mạc Vòng chung kết U.21 sẽ diễn ra vào 15 giờ 30 ngày thứ sáu 11.10 tai sân Pleiku. Buổi họp báo và bốc thăm xếp lịch thi đấu Vòng chung kết diễn ra lúc 9 giờ ngày thứ tư 9.10 và sau đó lúc 10 giờ 30 họp kỹ thuật 8 đội vào Vòng chung kết, đăng ký màu áo và chốt lại lần cuối danh sách đăng ký thi đấu. Cả 2 cuộc họp này đều diễn ra tại Khách sạn Hoàng Anh Gia Lai. Tại đây toàn bộ lực lượng BTC, giám sát, trọng tài và báo chí sẽ trú ngụ trong thời gian 12 ngày của Vòng chung kết U.21. Những ngày diễn ra trận đấu tại sân Kon Tum, BTC sẽ bố trí xe đưa các lực lượng làm nhiệm vụ đi vào buổi trưa và trở về vào buổi tối cùng ngày.

Lê Xuân Tú cùng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh là ứng viên nặng ký của Vòng chung kết U.21 Minh Trần

Hiện tại giải U.21 đã xác định được 5 cái tên tham dự Vòng chung kết gồm chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai, ĐKVĐ Hà Nội, đội bóng vừa lên hạng V-League Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cùng 2 ứng viên triển vọng là Viettel và TP.HCM. 3 chiếc vé còn lại sẽ được xác định vào chiều mai 1/10 với 5 cặp đấu có ý nghĩa then chốt gồm Phố Hiến- Công an Nhân dân (bảng A), SHB Đà Nẵng- Hồng Lĩnh Hà Tĩnh , Đăk Lăk- Sanatech Khánh Hòa (bảng B) và Vĩnh Long- Long An, Đồng Tháp- Bến Tre (bảng C)

Đinh Hồng Lĩnh (22, phải) liệu có giúp Đăk Lăk giành vé đến Pleiku? Anh Tiến

Đề đảm bảo cho lượt cuối diễn ra công bằng cho các đội, hôm nay BTC giải đã có thông báo số 7 điều chỉnh thời gian thi đấu ở bảng B và C. trong đó bảng B trận SHB Đà Nẵng và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đổi lên đá trước lúc 15 giờ và trận Đăk Lăk gặp Sanatech Khánh Hòa sẽ đá lúc 17 giờ đều trên sân Kon Tum. Còn bảng C, cả 2 trận Vĩnh Long- Long An và Đồng Tháp- Bến Tre đá cùng 14 giờ 30 trên 2 sân của Trung tâm TDTT Thành Long.

Trần Công Minh sẽ cùng Đồng Tháp vượt khó trước cuộc cạnh tranh hiệu số với Vĩnh Long? Khả Hòa

Lịch thi đấu Vòng chung kết Giải bóng đá U.21 quốc gia năm 2019

Ngày Giờ MT Sân Đội - Đội Ghi chú Thứ Sáu 11/10 15h30 Pleiku Lễ Khai mạc THTT 16h00 1 Hoàng Anh Gia Lai - 2A 18h30 2 3A - 4A Thứ Bảy 12/10 15h30 3 Kon Tum 1B - 2B 18h00 4 3B - 4B Chủ Nhật 13/10 15h30 5 Pleiku 4A - 2A 18h00 6 3A - Hoàng Anh Gia Lai Thứ Hai 14/10 15h30 7 Kon Tum 4B - 2B 18h00 8 3B - 1B Thứ Ba 15/10 16h00 9 Kon Tum 2A - 3A 16h00 10 Pleiku Hoàng Anh Gia Lai - 4A Thứ Tư 16/10 16h00 11 Pleiku 2B - 3B 16h00 12 Kon Tum 1B - 4B Thứ Sáu 18/10 15h30 13 Pleiku Bán kết 1: Nhất A - Nhì B THTT 18h00 14 Bán kết 2: Nhất B - Nhì A THTT Chủ Nhật 20/10 16h00 15 Pleiku Chung kết: Thắng BK1 - Thắng BK2 THTT 18h00 Lễ trao giải