Công Phượng chưa đến, sân Hàng Đẫy đã lập kỷ lục

(TNO) Chỉ trong hai ngày 21 và 22.4, ban tổ chức sân Hàng Đẫy (Hà Nội) đã bán được khoảng 5.000 vé - một số lượng được xem là kỷ lục của chính sân này bởi Hàng Đẫy vốn bị xem là sân 'ế' khách nhất Việt Nam.

Dự kiến trong trận Hà Nội T&T tiếp HAGL, sân Hàng Đẫy sẽ không còn một chỗ trống - Ảnh: Minh Tú Dự kiến trong trận Hà Nội T&T tiếp HAGL, sân Hàng Đẫy sẽ không còn một chỗ trống - Ảnh: Minh Tú

Nếu theo dõi các trận đấu của Hà Nội T&T không chỉ mùa này mà từ những mùa trước, luôn thấy sân Hàng Đẫy rơi vào tình trạng "lưa thưa" khán giả.



Theo thống kê của ban tổ chức giải, trong khi các sân khác có lượng người xem trung bình từ 6.000 - 9.000 khán giả/trận (những sân như Thanh Hóa, Cẩm Phả, Vinh… còn đạt 12.000 - 15.000 khán giả), sân Hàng Đẫy thuộc loại “của hiếm” khi chỉ đạt trung bình là 1.000 khán giả (có trận chỉ vài trăm).



Điều đáng nói là Hà Nội T&T đâu phải đội bóng “ấm ớ’. Cũng toàn những hảo thủ cả, ví dụ như Lương “dị”, Văn Quyết - đương kim Quả bóng vàng, bóng bạc chứ có phải "dạng vừa”, nhưng khán giả Hà Nội vẫn thờ ơ đến phát sợ.



“Lượt đấu 11 vào ngày 25.4 tới, tình hình có thể sẽ khác. Bởi đối thủ của Hà Nội T&T là Hoàng Anh Gia Lai với những cầu thủ trẻ đang gây sốt như Công Phượng, Tuấn Anh, Hồng Duy… Chúng tôi hy vọng, số vé bán ra sẽ đạt khoảng 12.000 - 15.000 vé - thế cũng là con số quá đáng mừng rồi chứ khó lấp đầy được cả 20.000 chỗ ngồi”, ông Nguyễn Quốc Hội, chủ tịch CLB Hà Nội T&T cho hay.



Dự đoán đây là trận đấu nóng nên ban tổ chức (BTC) sân Hàng Đẫy đã “cải tiến” phương thức bán vé bằng cách, không bán ở một địa điểm như “truyền thống” mà chia thành nhiều điểm bán lẻ.



Ông Hội nói: “Thông thường, chúng tôi tiến hành bán vé sát ngày diễn ra trận đấu của đội nhà nhưng do tính chất đặc biệt của cuộc đối đầu với HAGL nên ban tổ chức đã cho bán vé vào ngày 21.4. Đến hết ngày 22.4, lượng vé bán ra khoảng 5.000 vé. Giá vé vẫn không thay đổi, cao nhất chỉ 50.000 đồng/vé.

“Để đề phòng tình trạng “vỡ sân”, chúng tôi sẽ tăng cường công tác an ninh an toàn. Sẽ tuyệt đối không để xảy ra cảnh khán giả ào xuống sân, gây mất an toàn cho cầu thủ đội bạn mà còn bị VFF phạt nặng”, ông Hội nói.



Ông Hội nói thêm chi tiết trên đây bởi cũng tại sân Hàng Đẫy cách đây gần hai tháng, Công Phượng đã bị người hâm mộ vây kín khi đội U.23 đấu giao hữu với CLB Hà Nội T&T. Sau trận đấu này, tuyến đường trước cửa sân Hàng Đẫy bị tắc nghẽn cục bộ gần một giờ đồng hồ vì hàng nghìn khán giả không chịu về ngay.



Chủ tịch CLB Hà Nội T&T cũng cho biết: “Công tác tổ chức sẽ cố gắng hoàn tất thật tốt và chúng tôi hy vọng khán giả sẽ đến đông với ý thức cổ vũ có văn hóa, nhiệt tình, để lại ấn tượng tốt đẹp cho đội khách. Dĩ nhiên, về chuyên môn, Hà Nội T&T sẽ nỗ lực giành trọn vẹn 3 điểm”.



Ông Hội nhận xét về lứa cầu thủ trẻ của bầu Đức: “Họ được đào tạo bài bản, kỹ thuật tốt nhưng cần có thêm thời gian để trưởng thành, để rèn giũa thêm cả bản lĩnh trận mạc”.



Và phân tích về đội mình: “Hà Nội T&T mấy trận vừa qua cũng kém may mắn quá. Từ đầu mùa đã bị tổn thất lực lượng do một số trụ cột bị chấn thương. Nay V-League đang vào giai đoạn căng thẳng, lại vấp thêm những sự cố ngoài ý muốn. Chẳng hạn như Hector bị mổ, phải mất mấy tháng mới đá lại được, Lương “dị” bị đau, Duy Khánh vẫn chưa khỏi chấn thương.



Không đủ lực lượng mạnh nhất nên có những trận quan trọng, dù đá ngang ngửa mà vẫn không đem lại thành công (trận gặp Bình Dương, trận gặp Hải Phòng).



Thôi thì, gặp đội chưa nhiều kinh nghiệm như HAGL, Hà Nội T&T sẽ tận dụng lợi thế sân nhà để chiến thắng”.

HLV Phan Thanh Hùng khẳng định sẽ không từ chức HLV của Hà Nội T&T khẳng định ông sẽ không từ chức mặc dù đang đối mặt với rất nhiều áp lực. "Vấn đề của Hà Nội T&T lúc này không quá nghiêm trọng, chỉ cần 1 trận thắng là có thể giải tỏa được tâm lý. Tôi sẽ không từ chức. Đây là lúc toàn đội phải đoàn kết vượt qua khó khăn", HLV Phan Thanh Hùng chia sẻ. HLV Phan Thanh Hùng khẳng định sẽ không từ chức - Ảnh: Minh Tú Hà Nội T&T từng được đánh giá là ứng cử viên vô địch hồi đầu mùa giải 2015 với lực lượng đồng đều và có chiều sâu với những ngôi sao như Thành Lương, Văn Quyết, Gonzalo, Samson, Hector, Quốc Long, Ngọc Duy... Thế nhưng, đoàn quân của HLV Phan Thanh Hùng lại thi đấu khá thất vọng kể từ đầu mùa giải. Sau 10 vòng đấu, đội bóng thủ đô hiện đang có 10 điểm, tạm đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng. Hà Nội T&T là một đội bóng mạnh cả về tiềm lực tài chính lẫn vấn đề nhân sự, vì thế thành tích bết bát trên là không thể chấp nhận được đối với đội chủ sân Hàng Đẫy. Sau chuỗi thành tích đáng thất vọng trên, đã xuất hiện thông tin HLV Phan Thanh Hùng đang đối mặt với nhiều áp lực và có thể sẽ phải từ chức sớm. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Đà Nẵng khẳng định ông chưa bao giờ có ý định xin từ chức, bởi đây chính là thời điểm đội bóng cần mình và mình cũng phải làm việc cật lực hơn nữa để giúp đội bóng vượt qua giai đoạn khó khăn. Lĩnh Nam

