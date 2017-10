Công Phượng chứng kiến Mito Hollyhock bị cầm chân

Đến sân của Mito Hollyhock, Công Phượng được bố trí ngồi phòng VIP để xem bóng đá, nhưng anh đã xin ra ngoài ngồi để hưởng không khí bóng đá. Sân K’s Denki Satadium Mito có sức chứa 12.000 người, nhưng trong trận đấu với Thespa Kusatsu có khoảng gần 10.000 người đến sân.

Mito Hollyhock vẫn chưa an toàn trụ hạng nên cần một chiến thắng trước đối thủ đứng hạng 15 để yên tâm hơn ở những vòng đấu cuối. Dù ép sân so với đối thủ nhưng do dứt điểm không tốt nên Mito Hollyhock bị cầm hòa với tỷ số 0-0 một cách đáng tiếc.

Công Phượng chụp ảnh cùng 1 CĐV Nhật Bản - Ảnh: Quốc Anh Công Phượng chụp ảnh cùng 1 CĐV Nhật Bản - Ảnh: Quốc Anh

Rất may cho Mito Hollyhock vì đội đang đứng thứ 2 từ dưới lên (vị trí phải đá play-off trụ hạng) là Oita Trinita thua 0-1 trước Kanazawa trên sân nhà vì thế, Mito Hollyhock hiện được 42 điểm, hơn Oita Trinita 4 điểm trong khi giải chỉ còn 3 vòng đấu.

Với tiềm lực hơn hẳn Oita Trinita, Mito Hollyhock nhiều khả năng sẽ trụ hạng thành công để đón tiếp Công Phượng đến đầu quân trong mùa giải mới.

Phượng tham quan CLB trước trận đấu - Ảnh: Quốc Anh Phượng tham quan CLB trước trận đấu - Ảnh: Quốc Anh

Hiện nay, hai chân sút Baba Kenji và Kohei Mishima đều là người Nhật, Công Phượng có thể cạnh tranh với hai tiền đạo này vì anh được tính như nội binh.

Công Phượng trên sân K’s Denki Satadium Mito - Ảnh: Quốc Anh Công Phượng trên sân K’s Denki Satadium Mito - Ảnh: Quốc Anh

Nhận xét về trận đấu của Mito Hollyhock, Phượng cho biết chất lượng của đội bóng mà anh sắp đầu quân vượt trội hơn các đội hàng đầu V-League. Lối đá của Mito Hollyhock cũng rất hiện đại nên anh có thể nỗ lực để hòa nhập.

Ngày mai, trưởng đoàn HAGL Nguyễn Tấn Anh và Công Phượng sẽ làm việc với lãnh đạo Mito Hollyhock để chốt lại việc ký hợp đồng.