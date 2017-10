Công Phượng có tên trong trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Man City

HLV Miura đã quyết định gọi tiền đạo Nguyễn Công Phượng và trung vệ Bùi Tiến Dũng. Theo một quan chức Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), có thể lý do để Công Phượng có tên là bởi anh là lứa cầu thủ được đào tạo liên quan đến bóng đá Anh. Hơn nữa, khi còn khoác áo đội tuyển U.19 Việt Nam, Phượng cũng từng đối đầu với nhiều đội bóng đá trẻ đến từ nước Anh.



Tại Cúp tứ hùng năm 2014, đội U.19 của Phượng đấu với U.19 Tottenham và thất bại với tỷ số 2-3. Cũng trong năm này, đội U.19 được đưa sang Anh tập huấn và có những trận đấu giao hữu với U.19 Arsenal, U.19 Tottenham, U.18 Wimbledon, U.19 Fulham, U.19 Wolverhampton.



Sự có mặt của Phượng trên hàng công của đội tuyển Việt Nam sẽ mang đến một sắc thái đặc biệt. Nhất là ở phía CLB Man City cũng có gương mặt tài năng khác - tiền đạo Sterling. Hãy thử tưởng tượng mà xem, khi Công Vinh cặp với Công Phượng, không khí trên sân Mỹ Đình vào đêm 27.7 sẽ sôi động như thế nào.

Danh sách đội tuyển Việt Nam cho trận đấu với CLB Man City

Không phải ngẫu nhiên mà HLV Miura đã “gạch” tên Hải Anh của Đồng Nai hay không gọi Anh Đức - hai mẫu tiền đạo có chiều cao tốt để đối đầu với đội bóng đến từ nước Anh. Ông Miura muốn sự khéo léo của Phượng đem lại mối nguy hiểm cho hàng thủ đối phương.Còn Bùi Tiến Dũng, một mình anh không thể đem lại sự an toàn cho HAGL tại sân chơi khốc liệt là V-League nhưng HLV Miura vẫn cho Dũng một cơ hội thử lửa trong trận gặp Man xanh.Những gương mặt còn lại của đội tuyển Việt Nam sẽ được VFF công bố vào sáng 24.7 và không có nhiều thay đổi so với danh sách đã từng đấu trận đầu tiên của vòng loại World Cup 2018 vào đầu tháng 5 vừa qua. Tuy nhiên, một số cái tên không được triệu tập lần này như Michal Nguyễn, Huỳnh Tấn Tài, Vũ Minh Tuấn (anh vừa dính chấn thương trong trận Than Quảng Ninh thua Bình Dương tối 23.7).