Công Phượng đá chính, U.21 STVV vẫn thua trận

Không được đá chính ở Giải vô địch Quốc gia Bỉ trong màu áo STVV, Công Phượng được tăng cường cho đội U.21 ở trận gặp Club Brugge. Được xếp đá chính thức, Công Phượng đã chơi trọn vẹn 90 phút. Anh thi đấu rất năng nổ ở vị trí tiền đạo và tích cực di chuyển liên tục, thế nhưng Phượng không thể ghi được bàn thắng khi bị các cầu thủ cao to kèm chặt.

Do U.21 Club Brugge khá mạnh, nên U.21 STVV bị áp đảo phần lớn thời gian. Thông số kỹ thuật trận đấu cho thấy Club Brugge nhỉnh hơn hẳn so với STVV. Quyền kiểm soát bóng của đội khách là 60% so với 40% của STVV. Club Brugge tung ra đến 15 cú sút trong khi đội của Công Phượng chỉ có 6 pha dứt điểm về khung thành đối thủ. Club Brugge chơi hay từ đầu trận với 2 bàn mở tỷ số ở phút 7 và 30. Mãi đến cuối trận, STVV mới có bàn rút ngắn tỷ số 1-2 ở phút 88.

Dù U.21 STVV thua trận, nhưng với việc Công Phượng được ra sân thi đấu, giúp anh phần nào lấy lại phong độ để chuẩn bị về nước khoác áo tuyển VN thi đấu với Thái Lan vào ngày 5.9 tại Bangkok.