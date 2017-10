Công Phượng, Đức Chinh, Tuấn Anh lập công, U.22 Việt Nam thắng đậm Đông Timor

16 giờ 25

Là nước chủ nhà, nên HLV trưởng đội tuyển U.22 Việt Nam (VN) Nguyễn Hữu Thắng đặt mục tiêu bước qua vòng đấu bảng, trong bảng đấu có Hàn Quốc, Đông Timor và Macau. Vì vậy, U.22 VN không chỉ cần thắng Đông Timor mà phải thắng đậm để nếu có thua Hàn Quốc sẽ cạnh tranh chỉ số phụ cho 5 suất nhì bảng giành quyền đi tiếp. Đông Timor được đánh giá thấp hơn VN, nhưng HLV Hữu Thắng cho biết ông đã căn dặn các cầu thủ không được chủ quan, bởi đội bóng nhỏ bé này đã có tiến bộ trong thời gian qua. Dù lần này Đông Timor không sử dụng cầu thủ nhập tịch nhưng họ chơi năng nổ, quyết liệt và không ngại va chạm. Trong đội hình Đông Timor có cầu thủ đáng chú ý là Kornelis Nahak Portela, đang được huấn luyện tại CLB Malaga (Tây Ban Nha). Phát biểu trước trận đấu, HLV trưởng người Hàn Quốc của Đông Timor, ông Kim Shin Hwan nói: "VN có nhiều ưu thế hơn, nhưng chúng tôi sẽ chơi hết sức mình để hy vọng có một kết quả khả quan". Trong khi đó, HLV Hữu Thắng thận trọng: "Các đội tuyển VN đá giao hữu rất tốt nhưng khi vào giải thường bị tâm lý nên không thể hiện đúng khả năng của mình. Chúng tôi sẽ cố gắng tính toán hợp lý nhất để có điểm rơi cho từng giải đấu, từ vòng loại U.23 châu Á đến SEA Games. Đông Timor là bài toán đầu tiên mà chúng tôi cần phải giải. Chúng tôi sẽ chơi tấn công từ đầu trận nhưng phải thận trọng vì đối thủ không phải là đội lót đường. Dĩ nhiên tôi cũng trông chờ vào may mắn, bởi may mắn là một phần cuộc sống. Tôi hy vọng may mắn sẽ đứng về tôi và đội tuyển. U.22 VN sẽ cố gắng làm sao đầu xuôi đuôi lọt. Nhưng bên cạnh may mắn, cầu thủ phải nỗ lực thi đấu tốt nhất. Phải có cố gắng mới hái quả ngọt được”.