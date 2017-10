Công Phượng ghi bàn thắng may mắn cứu thua cho tuyển Việt Nam

15 giờ 30

Ngay sau vòng 10 V-League, ngày 20.3, tuyển Việt Nam đã bước vào tập trung để chuẩn bị gặp đối thủ quen thuộc trong vài năm qua. Tuy nhiên, trong trận đấu với Đài Loan tối nay, tuyển Việt Nam sẽ thiếu vắng một số cầu thủ như Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Văn Quyết (Hà Nội), Vũ Minh Tuấn, Huỳnh Tuấn Linh (Than Quảng Ninh) vì các cầu thủ này sẽ cùng các CLB của họ thi đấu trận đá bù vòng 9 V-League vào ngày 23.3. Các cầu thủ này sẽ hội quân cùng các đồng đội ngay sau đó để kịp góp mặt trong trận gặp tuyển Afghanistan. Về phía tuyển Đài Loan, trong danh sách 25 cầu thủ thi đấu giao hữu với Việt Nam, chỉ có 8 cái tên từng góp mặt ở 2 trận thua trước Việt Nam ở vòng loại thứ 2 World Cup 2018 khu vực châu Á hồi năm ngoái. Điều đó cho thấy tân HLV Kazuo Kuroda quyết tâm làm mới đội hình và hứa hẹn sẽ mang đến nhiều bất ngờ trong trận đấu sắp tới. Năm ngoái, HLV Hữu Thắng khởi đầu sự nghiệp cầm quân ở đội tuyển Việt Nam bằng trận thắng mang đầy cảm xúc trước Đài Loan. Còn năm nay: “Tôi rất mong chờ có một chiến thắng tương tự. Dĩ nhiên mong ước này không thể đến dễ dàng bởi đội của tôi có sự thay đổi lớn về lực lượng. Độ tuổi trung bình của cầu thủ rất trẻ. Một loạt trụ cột đã chia tay đội tuyển vì nhiều lý do khác nhau. Công Vinh, Thành Lương nói lời tạm biệt từ năm ngoái. Mới đây lại đến Đình Luật xin giã từ vì lý do muốn chăm sóc gia đình. Tôi tôn trọng những quyết định dừng bước của các học trò cũ. Trong khi đó, đội Đài Loan cũng trẻ hóa gần như toàn bộ đội hình. Họ không yếu đâu. Bởi vậy trận đấu sẽ rất hay khi được chứng kiến những người trẻ chạm trán nhau”, HLV Hữu Thắng nói tiếp. Cũng tại họp báo trưa 21.3, HLV người Nhật Bản Kazuo Kuroda của Đài Loan nhấn mạnh: “Chúng tôi yếu hơn Việt Nam nhưng không phải vì thế mà chúng tôi e ngại. Đài Loan cũng muốn hướng tới một chiến thắng”. HLV Kazuo vốn từng làm giáo viên của một trường cấp 3 tại Nhật Bản (một học trò của ông hiện đang khoác áo CLB Lacester City - Anh), từng giữ chức giám đốc kỹ thuật và HLV đội U.18 Đài Loan. Ông cũng từng dẫn dắt U.19 Đài Loan thi đấu với U.19 Việt Nam. Với lực lượng chủ lực khi đó là dàn cầu thủ HAGL Arsenal JMG, U.19 Việt Nam đã thắng đậm với tỷ số 6-0 và ông HLV Kazuo Kuroda đặc biệt ấn tượng với màn trình diễn của Công Phượng cùng các đồng đội. Cuối năm ngoái, khi vừa lên cầm quân, đội Đài Loan của HLV Kazuo Kuroda đã thua CHDCND Triều Tiên với tỷ số 0-2, thắng 2-0 trước đội Guam.