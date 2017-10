Công Phượng nhảy múa trên 'chảo lửa' Shah Alam

Như mọi khi, mỗi khi ra sân là Công Phượng lại trở thành tâm điểm kèm cặp của các hậu vệ. Thông thường luôn có it nhất 2 cầu thủ theo sát số 10 của U.23 Việt Nam

Dẫu vậy, cũng như mọi khi tiền đạo của HAGL luôn biết cách gây khó dễ cho đối thủ bởi kỹ thuật, tốc độ và sự tinh quái của mình

Có một nét mới, dù vẫn là người duy nhất của U.23 Việt Nam được phép chơi tự do nhưng Công Phượng đã chơi hợp lý hơn rất nhiều, tích cực phối hợp cùng các đồng đội hơn

Không chỉ thế, anh còn rất tích cực tham gia phòng ngự từ xa. Cùng với Văn Toàn, Công Phượng chạy rất nhiều tại Shah Alam để vây ráp đối thủ để che chắn cho các tuyến sau lưng

Đó là hình ảnh rất khác với thói quen cầm bóng, đột phá vô tội vạ ở các trận giao hữu gần đây của U.23 Việt Nam. Tại Shah Alam, người ta đã thấy một Công Phượng vì lối chơi chung hơn rất nhiều

Một pha đi bóng và dứt điểm của Công Phượng. Thực tế tại Shah Alam, anh có rất it không gian và thời gian để thực hiện động tác ưa thích này

Dẫu vậy, bằng một pha lòn lưng tinh quái, anh đã khiến hàng phòng ngự Malaysia phải trả giá đắt khi thoát xuống phá bẫy việt vị và ấn định chiến thắng 2-1 cho U.23 Việt Nam

Công Phượng ăn mừng bàn thắng cùng Huy Toàn và Mạnh Hùng. Tại Shah Alam, nếu Huy Toàn tiếp tục khẳng định cái duyên ghi bàn trên đất Mã thì cầu thủ số 10 cũng có bàn thắng cho riêng mình

Đó là bàn thắng hết sức đặc biệt, đánh dấu lần khai hỏa đầu tiên của anh cho tuyển U.23 Việt Nam. Rất trùng hợp, pha lập công ấy diễn ra ngay ở trận thi đấu chính thức đầu tiên của Công Phượng ở cấp độ tuyển Olympic Việt Nam

Hồ Ngọc Thắng tiến đến chúc mừng cùng Công Phượng sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Phía xa là hình ảnh gục ngã của những "chú hổ" Malaysia

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, rất nhiều đồng đội khác cũng chạy đến để chúc mừng Công Phượng. Với 1 bàn thắng và 1 đường chuyền thành bàn, anh là cầu thủ xuất sắc nhất của trận đấu này

Những nụ cười hết cỡ của các cầu thủ. Hình ảnh này rất khác với vẻ mặt căng thẳng trước đó của đội bóng. Có thể nói với chiến thắng 2-1 trước U.23 Malaysia, các cầu thủ U.23 VN đã giũ bỏ được cả tấn áp lực

Đội trưởng Quế Ngọc Hải dẫn cả đội ra ăn mừng cùng các cổ động viên. Có thể thấy một chút "bẽn lẽn" của cầu thủ số 10 bên người đàn anh mạnh mẽ của mình

Nhưng bản tính nghịch ngợm của Công Phượng vẫn chưa mất. Anh bắt đầu nhảy... ngựa trong ánh mắt khuyến khích của Ngọc Thắng

Rồi còn nữa là tạo dáng bên đường biên. Công Phượng đứng đâu lưng lại với Ngọc Thắng. "Cặp" bên kia là Tấn Tài và Mạnh Hùng, 2 hậu vệ biên đã chơi rất tốt trước Malaysia

Công Phượng tiến sát khán đài để cảm ơn người hâm mộ. Màn trình diễn xuất sắc của anh tại Shah Alam đã dẹp tan phần nào nỗi lo của các cổ động viên, chứng minh rằng anh vẫn có thể tỏa sáng trong ngày cống hiến vì tập thể nhiều hơn