'Công Phượng phải thể hiện trình độ trước HLV Miura'

(TNO) Trong cuộc làm việc gần đây với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), HLV Miura cho biết, ông sẽ công bố danh sách đội Olympic Việt Nam ngay sau vòng 8 của V-League 2015.

Cuối tuần này HLV Miura sẽ có mặt tại sân Pleiku để theo dõi trận HAGL tiếp Than Quảng Ninh (31.1) - Ảnh: Minh Tú

Ông Miura đã khẳng định với lãnh đạo VFF rằng, trong sổ tay của ông đã có khoảng hơn 20 cầu thủ trẻ mà ông thấy “vừa mắt” khi đi xem các trận đấu tại V-League. Những cầu thủ này đang khoác áo CLB Than Quảng Ninh, Sông Lam Nghệ An, Hoàng Anh Gia Lai, Hà Nội T&T, Đồng Tâm Long An, Becamex Bình Dương.

Tuy nhiên, HLV Miura cũng nói ngay danh sách này chưa thể đủ bởi ở mỗi lượt đấu, ông chỉ xem được 1 trận mà thôi. Vì thế, ông đã nhờ bộ phận chuyên môn của VFF tiếp tục đãi cát tìm vàng ở những trận đấu khác.

Ông Mai Đức Chung - Trưởng phòng các đội tuyển quốc gia VFF cho biết: “Chúng tôi đã phát hiện ra nhiều gương mặt mới, thi đấu khá tốt. Và chắc chắn họ sẽ được giới thiệu cho ông Miura. Để cẩn thận hơn, chúng tôi đã trực tiếp gọi điện cho HLV của các CLB để kiểm tra kỹ hơn về những cầu thủ đó.

Cách đây hai tuần, VFF đã cung cấp danh sách 50 cầu thủ trong độ tuổi (sinh từ năm 1993) để ông Miura tham khảo.

Trong danh sách này, như tôi đã từng nói với Thanh Niên Online có đầy đủ những cầu thủ trẻ, có tiềm năng và đang đạt phong độ tốt nhất trong thời điểm hiện tại. Không chỉ có những cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai như Công Phượng, Tuấn Anh… mà còn nhiều cầu thủ đến từ các nguồn khác nhau nữa”.

Từ danh sách tham khảo, rồi từ những đề xuất mới nhất từ VFF sau 5 lượt trận V-League cộng với những cầu thủ do ông Miura đích thân theo dõi, HLV người Nhật này sẽ công bố danh sách đội Olympic Việt Nam dự kiến vào ngày 16.2, sau khi lượt 8 V-League kết thúc.



Công Phượng phải thể hiện mình mới được HLV Miura triệu tập vào đội tuyển Olympic Việt Nam - Ảnh: Minh Trần

Điều đáng chú ý là, ông Miura sẽ chọn tổng cộng khoảng 50 cầu thủ để đăng ký sơ bộ với Ban tổ chức Olympic Brazil 2016 (hạn cuối cùng vào ngày 25.2). Nhưng từ danh sách này, sẽ chỉ có khoảng 30 cầu thủ được triệu tập trong đợt tập trung chính thức cũng vào ngày 25.2.

“Cho đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có danh sách cuối cùng nên chưa biết những gương mặt nào sẽ được triệu tập. Vì thế, tôi đã ngạc nhiên khi có thông tin đội Hoàng Anh Gia Lai chỉ được gọi 2 cầu thủ là Đức Lương và Văn Tiến.

VFF liên hệ với CLB này để hỏi hai cầu thủ này đã có đủ giấy tờ chưa, đã có hộ chiếu chưa để làm bổ sung. Và đây chỉ là động tác kỹ thuật với các cầu thủ của các đội, chứ không phải là để triệu tập”, ông Chung nói.

Cũng theo ông Chung: “Những cầu thủ đủ tuổi nếu chơi tốt ở V-League sẽ được gọi. Tôi nhấn mạnh điều này. Nếu những vòng đấu 6, 7, 8 mà tiếp tục thể hiện được trình độ thì những Công Phượng, Xuân Trường hay Tuấn Anh của Hoàng Anh Gia Lai sẽ có tên. Nhưng họ phải chứng minh được khả năng trước VFF và đặc biệt trước HLV Miura. Kể cả những cầu thủ trẻ khác. Quyền quyết định hoàn toàn thuộc về HLV trưởng".

V-League có 3 điểm sáng Bằng giờ này năm ngoái, ông Mai Đức Chung đang bận túi bụi vì dẫn dắt CLB Thanh Hóa còn năm nay, ông cũng đang bận túi bụi vì những công việc tại VFF. Ông nói: “Với tư cách là bộ phận tham mưu của VFF về nhân sự các đội tuyển bóng đá, chúng tôi coi V-League như một phần việc vô cùng quan trọng của mình. Tuy mới chỉ sau 5 vòng đấu nhưng V-League đã xuất hiện 3 điểm sáng. Thứ nhất là khán giả đến sân đông hơn trước. Thứ 2 là đội Hoàng Anh Gia Lai đã góp phần “kích thích” các đối thủ phải có sự chuẩn bị tốt hơn, không chỉ về công tác tổ chức sân bãi mà còn về chuyên môn. Sự “căng thẳng” mà đội bóng của bầu Đức tạo ra, theo tôi là điều tốt cho bóng đá Việt Nam. Nó cũng khiến bản thân những cầu thủ được dư luận đặc biệt chú ý như Công Phượng và các đồng đội phải nỗ lực hơn và các đội khi gặp Hoàng Anh Gia Lai đều phải đá 100% đến 200% sức lực của mình. Điểm sáng thứ 3 là công tác trọng tài được cải thiện thấy rõ. Thật mừng khi V-League đang ngày một hấp dẫn hơn”.

Nhật Duy

Lan Phương