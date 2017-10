Công Phượng phô diễn tài năng trước mắt thầy Miura

Ở buổi tập đầu tiên của U.23 Việt Nam trong lần chuẩn bị cho vòng chung kết châu Á 2016 diễn ra sáng nay, 2.12, tiền đạo Công Phượng đã có dịp phô diễn khả năng trước các đồng đội và ông thầy người NhậtToshiya Miura.

Công Phượng (áo xanh) thi đấu tập rất xông xáo - Ảnh: Minh Tú Công Phượng (áo xanh) thi đấu tập rất xông xáo - Ảnh: Minh Tú

Buổi tập sáng nay diễn ra khá nhanh chóng do nhiều cầu thủ không đảm bảo thể lực, vì đã có quãng nghỉ khá dài từ sau V-League 2015.



Hai tiền vệ của SHB.Đà Nẵng là Ngọc Thắng và Huy Toàn lên tập trung muộn, nên cùng với thủ thành Phí Minh Long và hậu vệ Văn Dũng của Hà Nội T&T phải đi kiểm tra sức khỏe theo quy định.



Trong khi đó, bộ đôi tiền vệ của HAGL vẫn chưa thể góp mặt, Xuân Trường được gọi bổ sung chưa thể hội quân, còn Tuấn Anh do đang vướng lịch thử việc tại Nhật Bản nên xin tập trung muộn. Ngoài ra, tiền vệ Duy Mạnh vẫn chưa kịp bình phục chấn thương nên không thể góp mặt, còn Hữu Dũng của Thanh Hóa được cho tập riêng ở phòng gym. Hậu vệ của Đồng Tháp là Thanh Hiền cũng xin tập trung muộn do bận việc cá nhân.

Một pha tranh bóng quyết liệt trong buổi tập - Ảnh: Minh Tú Một pha tranh bóng quyết liệt trong buổi tập - Ảnh: Minh Tú Ngay sau màn khởi động quen thuộc, HLV Miura đã chia đội hình đá đối kháng nhằm giúp các học trò lấy lại cảm giác bóng, cũng như kiểm tra trình độ những tân binh. Trong suốt cả trận đấu tập, hầu như vị HLV trưởng của U.23 Việt Nam chỉ đứng quan sát và rất ít khi đưa ra những chỉ đạo cho các học trò. Ngay sau màn khởi động quen thuộc, HLV Miura đã chia đội hình đá đối kháng nhằm giúp các học trò lấy lại cảm giác bóng, cũng như kiểm tra trình độ những tân binh. Trong suốt cả trận đấu tập, hầu như vị HLV trưởng của U.23 Việt Nam chỉ đứng quan sát và rất ít khi đưa ra những chỉ đạo cho các học trò.

Hầu hết các cầu thủ mới lần đầu lên tuyển đều được sắp xếp chơi ở vị trí sở trường. Tất cả đều cố gắng thi đấu nhằm ghi điểm trong mắt ông thầy của mình. Tuy vậy, không khó để nhận ra sự vượt trội của những cựu binh khi họ đã từng được sát cánh với nhau trước đây nên có sự ăn ý nhất định.

HLV Miura hài lòng với màn trình diễn của Công Phượng - Ảnh: Minh Tú HLV Miura hài lòng với màn trình diễn của Công Phượng - Ảnh: Minh Tú Hơn 1 lần trong bài tập đối kháng này, Công Phượng đã có những pha xử lý ở đẳng cấp cao bên cạnh người đồng đội Văn Thành. Cặp đôi tiền đạo này đã liên tục làm chao đảo hàng thủ đối phương bằng những pha đập nhả ở tốc độ cao. Nếu như Văn Thành rất chịu khó di chuyển, làm tường, thì Công Phượng lại phô diễn kỹ thuật bằng những pha xử lý đầy tinh tế... Hơn 1 lần trong bài tập đối kháng này, Công Phượng đã có những pha xử lý ở đẳng cấp cao bên cạnh người đồng đội Văn Thành. Cặp đôi tiền đạo này đã liên tục làm chao đảo hàng thủ đối phương bằng những pha đập nhả ở tốc độ cao. Nếu như Văn Thành rất chịu khó di chuyển, làm tường, thì Công Phượng lại phô diễn kỹ thuật bằng những pha xử lý đầy tinh tế...

Đỗ Hải