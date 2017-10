Công Phượng, Tuấn Anh không được dự giải bóng đá sinh viên toàn quốc

(TNO) Nằm trong thành phần đội tuyển sinh viên Việt Nam tham dự Đại hội thể thao sinh viên Đông Nam Á vào cuối năm nay nhưng các tuyển thủ U.19 Việt Nam như Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn… không được tham dự vòng chung kết giải bóng đá sinh viên toàn quốc 2014.

Sân chơi không dành cho cầu thủ chuyên nghiệp



Công Phượng (cầm bóng) và các đồng đội ở U.19 Việt Nam tại buổi lễ khai giảng năm học mới tại trường Đại học Sư phạm TDTT TP.HCM - Ảnh: Độc Lập

Trường Đại học Sư phạm TDTT TP.HCM được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ thành lập đội bóng đá đại diện cho Việt Nam thi đấu tại Đại hội thể thao sinh viên Đông Nam Á vào giữa tháng 12 năm nay ở Indonesia.

Hiệu trưởng nhà trường đã báo cáo lên Bộ danh sách đội, trong đó có 11 cầu thủ của đội U.19 quốc gia gồm Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Sơn, Đông Triều, Thanh Tùng, Ksor Úc, Anh Tài, Minh Vương, Xuân Trường, Văn Toàn, Văn Trường. Đây là số cầu thủ đã đỗ vào trường Đại học Sư phạm TDTT TP.HCM.

Tuy nhiên, tất cả những cầu thủ chuyên nghiệp này sẽ không được phép tham dự vòng chung kết giải bóng đá sinh viên toàn quốc Truyền hình quốc phòng Việt Nam - Cúp Viettel 2014, khởi tranh từ ngày 5-16.11 tại sân vận động Bách Khoa, Hà Nội.

Ngày 3.11, tại cuộc họp báo giới thiệu về giải, ông Ngũ Duy Anh - Vụ trưởng Vụ học sinh - sinh viên Bộ Giáo dục và Đào tạo đã giải đáp thắc mắc của các phóng viên: “Để tạo bình đẳng cho các trường đại học, điều lệ giải bóng đá sinh viên toàn quốc - là một giải phong trào, đã quy định rất rõ đối tượng tham dự là sinh viên hệ chính quy tập trung dài hạn, hiện đang học tập tại các trường đại học, học viện, cao đẳng năm 2014.

Đối tượng không được tham dự giải gồm: 1. các sinh viên đã thi đấu giải chuyên nghiệp, giải hạng Nhất, hạng Nhì và giải U.21 quốc gia từ năm 2011 đến nay. 2 Sinh viên học chuyên sâu môn bóng đá tại các trường chuyên đào tạo về TDTT…

Các cầu thủ U.19 Việt Nam tuy đang là sinh viên nhưng nằm trong thành phần không được tham dự giải do họ vừa thi đấu giải U.21 quốc tế và lại học chuyên sâu bóng đá. Trường Đại học Sư phạm TDTT TP.HCM tuy cũng dự giải sinh viên toàn quốc nhưng với thành phần là sinh viên của các môn học khác”.

Ban tổ chức cũng cho hay, sẽ không bổ sung những cầu thủ chơi xuất sắc tại giải bóng đá sinh viên toàn quốc vào thành phần đội dự Đại hội thể thao sinh viên Đông Nam Á sắp tới.

Đội vô địch giải sinh viên được thưởng 80 triệu đồng

Vòng chung kết giải bóng đá sinh viên toàn quốc Truyền hình Quốc phòng Việt Nam - Cúp Viettel có sự tham dự của 16 đội bóng đã vượt qua vòng loại tại 8 khu vực trên cả nước. 16 đội sẽ chia thành 4 bảng, thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm, chọn ra hai đội nhất, nhì mỗi bảng vào vòng sau.

Lễ khai mạc, bế mạc và 16/31 trận sẽ được truyền trực tiếp trên kênh Truyền hình QPVN, kênh VTC3, kênh BTV5 đài truyền hình Bình Dương.

Đội vô địch được thưởng 80 triệu đồng, á quân được 60 triệu đồng, hai đội đồng hạng ba được 40 triệu đồng/đội.

Vì số lượng khán giả là sinh viên đến cổ vũ rất đông đảo nên ban tổ chức đã có kế hoạch đảm bảo an ninh an toàn tối đa cho giải đấu. Tiểu ban an ninh đã đề nghị Công an TP.Hà Nội, công an quận Hai Bà Trưng, công an phường Bách Khoa kết hợp với lực lực thanh niên, sinh viên tình nguyện để sân Bách Khoa (10.000 chỗ ngồi) trong quá trình diễn ra giải không bị tình trạng quá tải và không xảy ra những sự cố khác.

Lan Phương

