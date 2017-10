Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường sẽ đá U.21 quốc tế 2016

VFF đã công bố phương án bốc thăm VCK giải bóng đá U.21 QG lần thứ 20 năm 2016 tại Quảng Ninh từ ngày 23.10 đến 2.11 như sau: đội Than Quảng Ninh chủ nhà mang mã số 1A, 3 đội nhì bảng vòng loại là Sanna Khánh Hòa, PVF và Đồng Tháp sẽ bốc thăm chia đều vào 2 bảng có các mã số là 3A, 3B và 4B, 4 đội đầu bảng vòng loại là Hà Nội T&T, HAGL, Long An và An Giang sẽ bốc thăm chia đều vào 2 nhóm mang mã số là 2A, 1B, 2B và 3A. Như vậy, theo mã số trận khai mạc lúc 15 giờ 30 chiều 23.10 sẽ là Than Quảng Ninh gặp 1 trong 4 đội đứng đầu kể trên. Lễ họp báo và bốc thăm chính thức vào 10 giờ ngày 22.10 tại khách sạn Hải Yến (TP.Cẩm Phả, Quảng Ninh). T.K