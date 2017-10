Công Phượng, U.19 Việt Nam qua nét cọ của họa sĩ lãng tử

Tái hiện lịch sử bóng đá Việt Nam chào mừng AFF Cup 2016 Bức tự họa An Thắng về quê ăn Tết - Ảnh do nhân vật cung cấp Bức tự họa An Thắng về quê ăn Tết - Ảnh do nhân vật cung cấp Cũng trong buổi trò chuyện với Thanh Niên, chàng họa sĩ lãng tử với nghệ danh là “An cô đơn” tiết lộ đang ấp ủ một dự định đặc biệt: Vẽ loạt tranh về lịch sử bóng đá Việt Nam. “Năm 2016 sẽ có một sự kiện đặc biệt là AFF Cup. Tôi muốn góp phần hâm nóng bầu không khí, bằng năng lực mình gửi chút động lực, cảm hứng đến các tuyển thủ. Sở trường mình là vẽ, nên tôi dự tính sẽ vẽ những loạt tranh để hiện lại những trang sử hào hùng của bóng đá Việt Nam, từ những thần tượng xa xưa như Ba Đẻn, Cao Cường đến thế hệ các anh Huỳnh Đức, Hồng Sơn và sau này là Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường… Tôi rất kỳ vọng sẽ hoàn thành trước thềm AFF Cup 2016. Hy vọng rằng những bức tranh đó của tôi sẽ tiếp thêm được một phần sức mạnh cho đội bóng, cho người hâm mộ và biết đâu là cho chính cả tôi nữa”, An Thắng cười vui vẻ.