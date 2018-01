Công Phượng: 'U.23 Úc lúc này mạnh hơn khi U.19 rất nhiều'

Chiều nay (12.1), U.23 Việt Nam đã trở lại sân tập để chuẩn bị cho trận đấu thứ hai tại bảng D - VCK U.23 châu Á 2018, gặp U.23 Úc. Theo lịch thi đấu, trận đấu này sẽ diễn ra vào 16 giờ địa phương (15 giờ VN) ngày 14.1 tới. Do vậy, buổi tập chiều nay của thầy trò HLV Park Hang-seo được bố trí theo đúng khung giờ này nhằm giúp các cầu thủ có sự điều chỉnh cần thiết về đồng hồ sinh học. Trước đó, vào buổi sáng, HLV Park Hang-seo, GĐKT Jurgen Gede các cộng sự trong BHL đã có cuộc họp nội bộ với các cầu thủ nhằm rút kinh nghiệm sau trận đấu với U.23 Hàn Quốc, đồng thời xây dựng kế hoạch chuẩn bị cho trận kế tiếp gặp U.23 Úc. Tất cả các thông tin cần thiết về đội bạn đều đã được tiểu ban chuyên môn của VFF cung cấp nên đã giúp BHL có sự chủ động hơn trong chiến lược của mình. Bên cạnh đó, ở loạt trận ra quân, BHL cũng đã cắt cử thành viên trực tiếp theo dõi trận đấu giữa U.23 Úc và U.23 Syria nhằm có sự đánh giá chính xác hơn về sức mạnh của đội bạn. Do vừa trải qua thi đấu nên tại buổi tập chiều nay, khối lượng vận động được HLV Park Hang-seo đưa ra tương đối nhẹ nhàng. Nhóm các cầu thủ đá chính chủ yếu thực hiện các bài tập mang tính phục hồi trong khi nhóm cầu thủ còn lại được rèn kỹ hơn về tấn công và phòng ngự trên phạm vi nửa sân. Thời tiết hôm nay vẫn khá lạnh, duy trì ở mức 2-3 độ C. Bù lại, trời nắng đẹp nên khiến bầu không khí dễ chịu hơn, qua đó mang đến sự hứng khởi đối với các cầu thủ. Điều quan trọng hơn, sau trận ra quân gặp đối thủ mạnh U.23 Hàn Quốc, U.23 Việt Nam không chỉ thể hiện màn trình diễn đầy nỗ lực mà còn bảo toàn trọn vẹn lực lượng để hướng tới trận đấu quan trọng với U.23 Úc. Ngày mai, đội nghỉ buổi sáng. Buổi chiều đội sẽ tập đấu pháp để chuẩn bị cho trận đấu với U.23 Úc, diễn ra vào 15 giờ VN ngày 14.1. Nhật Đoàn