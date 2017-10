Công Phượng vô đối tại giải Cầu thủ được yêu thích nhất

Hôm qua, Báo Công an TP.HCM đã tổ chức họp báo giới thiệu về cuộc bình chọn cầu thủ VN được yêu thích nhất trong mùa bóng 2015.

Công Phượng (phải) - Ảnh: Khả Hòa Công Phượng (phải) - Ảnh: Khả Hòa

Người hâm mộ có thể truy cập vào website http://binhchon.congan.com.vn của Báo Công an TP.HCM, đăng nhập bằng tài khoản Facebook của mình để tham gia bình chọn.

Cuộc bầu chọn này sẽ rất hấp dẫn với cuộc so kè của hai cầu thủ HAGL là Công Phượng (ảnh - phải) và Tuấn Anh. So với Tuấn Anh, Công Phượng vẫn nhỉnh hơn, bởi cầu thủ quê Nghệ An rất biết tạo hình ảnh và tương tác tốt với người hâm mộ.

Nhưng ở cuộc bình chọn mang tính đại chúng như thế này, luôn có sự bất ngờ ở phút cuối. Đồng đội của Công Phượng là Nguyễn Tuấn Anh cũng được đông đảo người hâm mộ yêu mến. Tuấn Anh từng chiến thắng Công Phượng ở cuộc bầu chọn Cầu thủ trẻ VN xuất sắc nhất 2014, vì thế nếu Tuấn Anh lại thắng ở cuộc bình chọn Cầu thủ VN được yêu thích nhất 2015 thì không có gì là bất ngờ.

Công Phượng, Tuấn Anh cũng phải cạnh tranh với Duy Mạnh (Hà Nội T&T) - cầu thủ trẻ chơi thành công nhất năm 2015. Quả bóng vàng VN năm 2015 Nguyễn Anh Đức (Bình Dương) cũng không phải là đối thủ nhẹ ký. Một ẩn số thú vị khác là Lê Công Vinh, bởi CV9 có lượng fan rất lớn, hơn nữa sẽ được số phiếu đáng kể từ fan của vợ anh là ca sĩ Thủy Tiên...

Công Phượng sẽ nhanh hồi phục Sau khi thực hiện thành công ca phẫu thuật chấn thương cho tiền đạo Công Phượng, các bác sĩ của Bệnh viện Aspetar (Qatar) tỏ ra lạc quan về khả năng hồi phục của anh. Phượng sẽ nhanh chóng bình phục và có thể trở lại tập luyện sớm hơn dự kiến, thay vì 2 tháng như chẩn đoán ban đầu. Trong khi đó, lãnh đạo CLB Mito Hollyhock cũng bày tỏ ý định đưa Công Phượng sang Nhật điều trị chấn thương. Nếu không gì thay đổi, hôm nay Công Phượng sẽ bay về VN. Lan Phương

Thành Thắng