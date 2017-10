Công Vinh chính thức đầu quân B.Bình Dương

(TNO) Chiều nay, phía CLB Becamex Bình Dương xác nhận tiền đạo xứ Nghệ Lê Công Vinh đã chính thức chuyển đến chơi cho đội chủ sân Gò Đậu trong 3 mùa giải.

Công Vinh sẽ thi đấu cho B.Bình Dương trong 3 năm - Ảnh: Khả Hòa

Thông tin B.Bình Dương chiêu mộ Công Vinh đã xuất hiện mấy mùa bóng gần đây nhưng sau chuyến tập huấn của đội tuyển Việt Nam tại Nhật Bản vừa qua thì mọi việc mới ngã ngũ. Bản hợp đồng có thời hạn 3 năm đã được hai bên ký trong chiều ngày 16.10, ngay sau khi Công Vinh đáp xuống sân bay trở về từ chuyến tập huấn tại Nhật Bản cùng đội tuyển quốc gia.

Được biết, phía B.Bình Dương sẽ chi tiền lót tay 2 tỉ đồng cho bản hợp đồng 3 năm với Công Vinh.

Giải thích về lý do chiêu mộ Công Vinh, đại diện lãnh đạo B.Bình Dương cho biết, Công Vinh là trụ cột của đội tuyển quốc gia, có năng lực chuyên môn tốt và có tác phong sinh hoạt chuyên nghiệp.

Ngoài ra, việc Công Vinh có thời gian thi đấu khá thành công tại Nhật Bản trước đây, được giới truyền thông Nhật Bản đánh giá cao cũng là một trong những lý do quan trọng để B.Bình Dương quyết định chiêu mộ Công Vinh khi mùa bóng tới đây đội sẽ thi đấu ở mặt trận AFC Champions League.

Lý giải việc đầu quân cho B.Bình Dương, Công Vinh nói: "thời gian qua có thông tin cho rằng giữa tôi và SLNA đàm phán bất thành do vấn đề tài chính, nhưng sự thật tôi lựa chọn B.Bình Dương không phải do vấn đề tài chính vì số tiền tôi nhận được từ bản hợp đồng với B.Bình Dương không cao hơn so với bản hợp đồng của SLNA.

Có hai lý do quan trọng tôi quyết định về B.Bình Dương đó là: tôi đánh giá đây là đội bóng chuyên nghiệp nhất Việt Nam hiện nay, mùa bóng tới đây B.Bình Dương sẽ thi đấu ở sân chơi châu Á và tôi muốn chinh phục thử thách mới trong sự nghiệp của mình. Ngoài ra, thi đấu ở Bình Dương gần nhà cũng là một thuận lợi cho tôi".

Công Vinh cũng nói thêm: "Năm 2010 khi tôi còn khoác áo CLB Hà Nội T&T, đội bóng này đã vô địch nhưng cá nhân tôi lại không đóng góp nhiều vì chấn thương. Vì thế, lần này tôi quyết định chọn Bình Dương để cùng đội bóng này chinh phục những đỉnh cao hơn và cá nhân tôi cũng thỏa mãn ước nguyện giành những danh hiệu cho bản thân mình".

Bên cạnh Công Vinh, cũng trong ngày 16.10 B.Bình Dương đã đặt bút ký bản hợp đồng có thời hạn 1 năm với chân sút 23 tuổi người Nigeria là Oseni. Về B.Bình Dương, Công Vinh mang áo số 99 còn Oseni mang áo số 30, chiếc áo mùa rồi thuộc sở hữu của Suleiman.

Với bộ khung ổn định, đội hình không có nhiều xáo trộn cộng với hai sự bổ sung chất lượng, người hâm mộ Bình Dương đang chờ đợi đội bóng con cưng của mình tiếp tục cuộc hành trình chinh phục vinh quang của mà trước mắt là hai giải khởi động: Mekong Cup và BTV Cup.

Liên quan đến B.Bình Dương, vào ngày 20.10 tới đây, đại diện của CLB Inter Milan (Serie A, Ý) sẽ sang làm việc với lãnh đạo B.Bình Dương để xem xét về quá trình hợp tác đào tạo trẻ trong tương lai.

"Mục đích của cuộc gặp gỡ là giúp cho cả 2 phía tìm hiểu thông tin về nhau, nhu cầu và khả năng của nhau. Còn đáp ứng mức nào là chặng đường dài", Tổng giám đốc công ty cổ phần thể thao bóng đá Bình Dương - Cao Văn Chóng cho biết.

Song song với cuộc tiếp xúc với đại diện Inter Milan, lãnh đạo B.Bình Dương cũng làm việc với CLB Kawasaki Frontale (Nhật Bản). Cụ thể, vào tối ngày 20.10, một phái đoàn trụ trách công tác đào tạo trẻ của B.Bình Dương sẽ bay sang Nhật để làm việc với Kawasaki Frontale.

Với sự xuất hiện của Công Vinh, B.Bình Dương được xem như đội tuyển quốc gia thu nhỏ. Sắp tới đây, đội tuyển quốc gia có chuyến tập huấn tại Bình Dương để chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2014, sở dĩ VFF chọn địa điểm Bình Dương vì nơi đây có cơ sở vật chất tốt và đặc biệt là thuận tiện cho việc tập luyện khi có tới hơn nửa đội hình của đội tuyển quốc gia là người của B.Bình Dương: Trọng Hoàng, Âu Văn Hoàn, Tấn Tài, Phước Tứ, Anh Đức, Công Vinh. Chưa kể những ứng viên tiềm năng từng khoác áo đội tuyển quốc gia đang có phong độ rất tốt như Mai Tiến Thành, Đình Luật, Minh Đức,...

Lan Phương

