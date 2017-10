Công Vinh có làm nhụt chí tuyển Việt Nam?

Công Vinh, Trọng Hoàng mời đồng hương đi ăn tối Tối qua, sau buổi tập luyện cùng đội tuyển Việt Nam, nhóm 7 cầu thủ Nghệ An có bữa tối thoải mái tại một nhà hàng Nhật Bản ở Hà Nội. Các cầu thủ gốc Nghệ An ở tuyển quốc gia đã có một bữa tối bên nhau - Ảnh: Facebook nhân vật Các cầu thủ gốc Nghệ An ở tuyển quốc gia đã có một bữa tối bên nhau - Ảnh: Facebook nhân vật Thời gian tập trung của đội tuyển là dịp hiếm hoi các đồng nghiệp cùng quê được gặp nhau giao lưu đông đủ nên mọi người đều hào hứng với bữa ăn trước khi "toàn tâm toàn ý" cho hai trận đấu gặp Iraq và Thái Lan sắp tới.



Hai đàn anh Công Vinh, Trọng Hoàng đã mời các em Công Phượng, Đình Hoàng, Nguyên Mạnh, Phi Sơn, Hoàng Thịnh. Lý do là bộ đôi của Bình Dương vừa nhận thưởng đậm từ đơn vị chủ quản với chức vô địch V-League và Cúp Quốc gia 2015.



Phi Sơn đã chia sẻ hình ảnh của cả nhóm vui vẻ trong bữa tối lên trang cá nhân. Phía dưới ảnh, các fan chúc 7 tuyển thủ nỗ lực thi đấu thành công trước hai trận đấu sắp tới.



Hiện tại dưới thời HLV Miura, Công Vinh và Trọng Hoàng vẫn là trụ cột của đội bóng. Thủ môn Nguyên Mạnh và Hoàng Thịnh nhận được sự tin tưởng lớn từ chiến lược gia Nhật Bản trong khi Công Phượng, Phi Sơn, Đình Hoàng là các con bài dự bị quan trọng.