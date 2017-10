Công Vinh được giảm án phạt

Ông Chu Hồng Thành, Trưởng ban giải quyết khiếu nại (VFF), cho biết lý do của việc thay đổi này so với mức án ban đầu của Ban Kỷ luật là vì hành vi vái lạy của Công Vinh với trọng tài Vũ Bảo Linh không phải là hành vi xâm phạm thân thể, do đó không thể áp dụng điều 39 chương 1 mục 1 xâm phạm thân thể theo quy định kỷ luật của VFF (treo giò 6 trận hoặc 45 ngày) như Ban Kỷ luật đã tuyên án.

Hành vi của Công Vinh thuộc về dạng phản ứng trọng tài nên căn cứ để xử là theo điều 62 - tức đình chỉ thi đấu ít nhất 2 trận và giữ nguyên mức phạt tiền 10 triệu đồng. Vì vậy Ban Khiếu nại quyết định phạt treo giò Công Vinh 3 trận.

Nhận được tin này, HLV Phan Thanh Hùng của CLB Hà Nội T&T cho biết ông rất vui vì đội bóng không bị thiệt hại nặng và Công Vinh sẽ có cơ hội ra sân sau 3 tuần nữa. Riêng Công Vinh phát biểu: “Tôi rất cảm ơn quyết định của Ban Khiếu nại đã tạo cơ hội cho tôi sớm trở lại sân cỏ”.

L.P - T.K